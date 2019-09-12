從源頭抑制需求？ 中國官媒：吃豬肉對身體不好

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）好市多8月27日在中國上海首開門市，因中國非洲豬瘟而價格暴漲的豬肉引發大批民眾哄搶。穩定豬隻價格成其政府首要任務，中國官媒旗下的《生命時報》9月10日以頭版刊文，呼籲中國民眾改變吃豬肉的習慣，因為「豬肉對身體不好」。

《自由》報導，非洲豬瘟在中國延燒，導致豬肉價格居高不下，民眾怨聲載道。中國官方出奇招，企圖從源頭遏止需求。

《環球日報》旗下的《生命時報》前（10）日以「豬肉還是少吃為好」為頭版，表示中國政府正持續推出各項解決豬肉價格高漲的方案，接著引用專家的話，批評中國吃豬肉的傳統是不健康的，「豬肉脂肪和膽固醇含量高，蛋白質相對於牛羊肉而言，含量較少。」

營養師表示，吃太多豬肉易導致肥胖，尤其中國料理的烹調手法，讓人無形中吃下過多脂肪與鈉，威脅健康。民眾應該改善現有飲食結構，少吃豬肉。

此文一出引發批評，大批中國網友表示「整篇基本上都在胡說」「何不食肉糜現代版，只是變成恐嚇，拿所謂的專家建議矇人，就是不敢說沒錢別吃肉」「赤裸裸的無恥」「以後養老金不夠了，還是少活幾歲好」

中國是全球最大的豬肉消費國以及豬肉進口國，中美貿易戰開打後，中國停止向美國購買包括豬肉等農產品，改由從俄羅斯進口。

非洲豬瘟在中國爆發後，生豬價格漲幅幾乎失控，《路透社》報導指出，中國豬肉每公斤價格創下2016年以來歷史新高。