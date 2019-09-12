全球最佳大學排行榜　台大三級跳躍升至120名

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）英國泰晤士報高等教育特刊（THE）11日公布2020年全球最佳大學排行榜，台灣有36所學校入榜，其中台灣大學排名大幅上升50位，成為第120名，原因是研究品質與影響力提高。

中央社報導，泰晤士報高等教育特刊今年進入第16年，排名包含來自92個國家和地區，超過1300所大學。

台灣今年有36所學校入榜，相較去年的32所增加4所，但4所新入選的學校排名都在前1000名之外。

台灣大學是前200名大學中進步最多的大學之一，上升50位來到第120名，僅次於美國亞利桑那大學的進步55位。清華大學及台北醫學大學也進入前400名。

台灣大學及台北醫學大學的名次提升主要是由於論文引用影響力及研究環境得分提高，而清華大學在教學環境、研究環境及來自企業的研究經費等項得分更高。

其他排名方面，中國醫藥大學、國立交通大學、國立台灣科技大學、國立陽明大學排名在501至600名間，國立成功大學、國立台灣師範大學排名在601至800名之間。

亞洲大學、長庚大學、輔仁大學、高雄醫學大學、國立中央大學、國立政治大學、國立東華大學、國立中山大學、國立台北科技大學排名在801至1000名之間。

朝陽科技大學、中原大學、逢甲大學、義守大學、銘傳大學、國立彰化師範大學、國立嘉義大學、國立勤益科技大學、國立中正大學、國立中興大學、國立高雄大學、國立台北大學、國立台灣海洋大學、國立雲林科技大學、淡江大學、東海大學、慈濟大學、元智大學排名在1000名之外。

報導引述THE排名編輯博思韋爾（Ellie Bothwell）表示：「面對來自傳統的英美菁英以及來自亞洲其他院校的激烈競爭，台灣大學排名上升50位是一項傑出的特別成就。台大的研究品質與影響力都在不斷提高，但仍必須繼續投資改善教學環境及國際合作關係，以提高未來排名。」

全球前10名的學校方面，牛津大學連續第4年排名全球第一，加州理工學院從第5名上升至第2。劍橋大學、史丹佛大學及麻省理工學院（MIT）占據第3至第5，普林斯頓大學及哈佛大學互換位置，分別排名第6、第7。耶魯大學穩居第8，芝加哥大學上升一位至第9，而倫敦帝國學院下降一位，排名第10。

中國目前占據亞洲大學當中的兩個最高名次，分別是北京清華大學第23名（從第22名下降），以及北京大學上升7位，來到第24名，超越了新加坡國立大學的第25名。中國總體入榜數也有增加，共有81所，比去年增加9所，其中7所在前200名。

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