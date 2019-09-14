簡又新專欄 – 氣候變遷造成咖啡的欠收 使咖啡農收入不佳

因氣候變遷影響，使得人們的食、衣、住、行變得愈來愈嚴峻，亦讓不少農漁民的生計所帶來的影響。本次談論的議題是「咖啡」，從農民種植開始到消費者人手一杯，隨著氣候的改變都將有所影響。

咖啡隨著全球化的影響，已慢慢的出現在東方人的飲品項目中。因此，無論走到哪個國家，這個國際飲品已隨處可以享用。在氣候變遷時代，種植咖啡已經變的很困難。過去最好種植咖啡的地區以北迴歸線與南迴歸線這之間的土地。氣候變遷以後，土地、水都短缺進而影響種植，並且造成氣候難民的增加，如用於阻擋墨西哥人民往美國湧入的美墨邊境圍牆。而中南美洲正是最適合咖啡種植的地區，如今因暖化影響使得此區人民不得不前往他國，尋找一線生機。

因為氣候變遷及移民的影響，使得原本種植咖啡的區域產量下降，影響遍布全球的知名連鎖咖啡店的銷售與消費者，及其他投入販售咖啡的業者。為了避免未來沒有咖啡豆的收成，於是各大小企業紛紛投資咖啡農，希望維持產量、品質與市場的產銷供應。然而，在美國華爾街，尚有諸多人透過金融的手段透過放空牟利，讓原本已經低廉的咖啡價雪上加霜；因該作法有違永續，所以許多國家開始倡議「公平交易」。一杯咖啡若是100元的話，咖啡豆成本只有4%左右，其貴的部分則是在人力成本、公司營運與稅收方面，從數字面看便可知，農民的獲利並不多。如今世界各國皆談「永續」之時，第一件事情便是要消彌貧窮、第二件事情為克服飢餓。雖然目前有很多人力投入，但至今咖啡農民的生計未見狀況好轉。

在此呼籲喝咖啡的朋友們，應想想咖啡農、並想想有無方法可以解決其面臨的問題。畢竟，他們已經變成社會底層的人，全因收入不理想、環境氣候造成他們農作物欠收，連帶的影響永續社會的發展。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出