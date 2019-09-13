簡又新專欄 – 知名可口可樂的經營管理是如何成功呢?

你可曾想過可口可樂每年的產值約有多少呢?這家公司的飲料配方不僅無人知曉、每年創造約2,000億美金營業額，且還是百年來持續發展中的企業，不禁令人好奇此公司如何達到永續。

企業的永續圍繞著三個概念，公司治理、社會共融與環境永續，而該公司幾乎照顧到這三個面向才會如此成功。66歲的前董事長Muhtar Kent退休後，投入公益活動並分享，他專注於長期的成功。由於每位CEO的專業背景不一樣，有的則是善於經營管理、有的則如Kent是會計出身，在他任內的帳目都非常的清楚。

大部分的CEO的任期約3-4年，然而Kent卻做了10年。所以他對事情的看法與其他人是不一樣的。若要談永續的話，以10年來說足以有不同的規劃。他說希望管理者要把企業當作多年不能出售的家庭資產。他要管理者抱著這樣的心情去經營，且要做久一點。不要只是想要上來把公司的帳款加以美化，然後最後把公司賣掉，甚至是拿著一筆退休金走人，又或是抱著公司不要出事的心態，平平安安的度過任期。

他在任的10年中，Muhtar Kent以三個W經營可口可樂公司，第一是Water，重視水資源的運用與保護；第二是Women，有鑑於如印度的女性地位較低，因此該公司多延攬女性員工，並將其培養成女性合夥人與企業家，同時提供其教育與就業機會，也就是關心人、社區與消費者的問題；第三是Well-being福祉，該公司以社會理念為基礎去解決貧困與飢餓的問題。

他以過去的經驗分享，他看到旅客上車時都會買一瓶可樂，然而每每到站時都會留一點在瓶子裡。他於是想，這是消費者花錢買的飲料，但卻每次都會留一點在瓶子裡，是否是因為瓶子太大瓶，所以才會喝不完呢。基於此一想法，可口可樂公司於是創造了小瓶裝可樂，一推出即獲得廣大迴響。

自Muhtar Kent接手可口可樂CEO一職時，就以四分之一的時間去思考經營公司的方法，因此其思考點都是極為深遠。因此在這10年裡，透過相關規劃，讓公司得以持續往前走，並於退休後留下不少佳績供後進參考。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出