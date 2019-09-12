黃之鋒柏林演講：「反送中」無人領導、自發參與史上首見

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，當地時間11日在柏林演講時表示，近日的「反送中」遊行是群眾自發參與的社會運動，活動結束時還是沒人知道是誰策劃，可說史上前所未見。

黃之鋒在柏林洪堡大學（Humboldt-Universitaet zu Berlin）發表專題演講，中央社報導指出，可容納200人的演講大廳座無虛席，許多人進不去，只好站在門外聽。

黃之鋒在演說中表示，過去3個多月以來，香港的抗議群眾主要是利用通訊軟體Telegram和網路討論區LIHKG（連登）來策劃遊行、號召參與、分享資源和相互救援，規模最大的群組人數多達3萬人。

黃之鋒強調，遊行沒有領導者，他本人也不是決策者，示威告一段落時，到底誰策劃還是沒人知道。

相較於5年前的雨傘運動，由決策團隊帶領民眾參與，黃之鋒認為，今日的香港人已經不需要人領導示威，像這樣群眾自發參與的社會運動，歷史上從來沒有過。

另一位講者，香港民間人權連線副召集人黃奕武(如下圖)也指出，雨傘運動失敗，刺激香港民眾開創新的組織方式，不僅規模比以往大，也更有創意。

專門在幕後負責聯繫和協調的黃奕武說，港人從過去被英國政府壓迫到現在面對獨裁的北京政府，已經學會如何在體制下表達不滿，找到一個所有人都能平等參與示威的方式，這也是此次香港反送中抗爭的特殊之處。

為爭取國際對香港民主運動的支持，黃之鋒等香港民主派人士近日在柏林會見德國官員和議員，並接受媒體專訪。

黃之鋒12日將離開柏林前往美國紐約。

《自由》11日報導，被中共《人民日報》指為「亂港份子」的黃之鋒，繼9月3日訪問台灣後，9日再飛德國首都柏林，與德國外交部長馬斯會晤。黃之鋒在一場演說中，將今日香港比擬為冷戰時期、隔著柏林圍牆對抗共產勢力的西柏林，「如果我們現在處於新冷戰，香港就是新柏林」。

黃之鋒係應邀出席歐洲發行量最大的德國《畫報》（Bild）9日晚會活動，在德國國會大廈發表柏林圍牆倒塌卅週年演說時，見到了上月底曾提出警告稱，香港緊張局勢「不能繼續升級」的馬斯。

針對香港特首林鄭月娥4日宣布撤回「逃犯條例」修法，黃之鋒指出，此乃基於中國即將迎來建政七十週年國慶日的考量；但港府過去三個月執法嚴重違反人權，示威者勢必追究到底，這也是他選在中國國慶日前赴德的原因。

他也促請德國明確向中國表態、反對港府動用「緊急情況規例條例」（緊急法）斷送香港自治。

對於馬斯與黃之鋒接觸，中國外交部發言人華春瑩10日表達「強烈不滿和堅決反對」，重申香港事務屬於中國內政，質疑德國在總理梅克爾甫結束訪中行程之際，竟允許黃之鋒與馬斯接觸的居心。中方已向德方提出嚴正交涉。

現年22歲的黃之鋒4日曾透過《畫報》，呼籲梅克爾當面向中國高層表達對香港當前「災難性局勢的關切」，並轉達港人訴求。但因梅克爾此行旨在加強德中經貿合作，未依他所願安排一會。黃之鋒8日失望地告訴《畫報》，梅克爾對香港「雙普選」的表態「可以更清楚」。

香港民間人權連線副召集人黃奕武11日接受「德國第一電視台」（ARD）晚間新聞節目專訪(上圖)。而香港眾志秘書長黃之鋒11日在柏林的記者會(下圖)，吸引逾百位各國記者出席，他呼籲世界各國，支持香港的民主運動。 中央社