[台灣總統大選] 郭台銘：立法委員像里長

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）2020台灣總統大選【練肖話】【寡人名句】：蔡英文、韓國瑜、郭台銘

【更新時間：(GMT+8) 2019/09/11 23:35】

郭台銘的【練肖話】【寡人名句】

立法委員像里長

鴻海創辦人郭台銘9月11日到立法院拜訪前立法院長王金平，郭台銘表示，這是他第一次到立法院，過去都是從事經濟並不了解政治，立法院非常重要，包含經濟、科技的立法，都是很重要的。

郭台銘進一步表示，他發現里長做的事跟立委做的事都一樣，立委每天忙這樣的工作，怎麼期待立委能專心問政，做好科技和經濟立法呢？請問有什麼好建議讓立委可以專心在國會？

韓國瑜的【練肖話】【寡人名句】

年輕人在大環境中，需要能力、創意、努力和勇氣

高雄市長韓國瑜9月10日在臉書表示，台灣年輕人現在所面臨的大環境困難和來自各方的挑戰前所未有，而且未來只會更加嚴峻。年輕人在重重現實的限制和多方競爭的重圍下，還能殺出一條自己的路，除了本身出眾的能力和創意，還需要非常多的努力和勇氣。

做得不好會罷免自己

對於9月10日天下雜誌民調公布，中國國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，施政滿意度全國最後一名，9月11日民進黨高雄市議會黨團舉行記者會，要求市府回應。韓國瑜則表示，「如果做得不好，會罷免自己」。

蔡英文的【練肖話】【寡人名句】

將台灣民主治理經驗分享給區域夥伴

總統蔡英文9月11日，在「培養媒體識讀以捍衛民主」國際工作坊活動中表示，這場國際工作坊，能夠進一步提升各國民眾對不實消息的分辨能力，也讓我們有機會與來自世界各國決策者相互交流，一起探討如何對抗假消息、假訊息的威脅。

蔡英文也強調，「相信大家注意到近來散播假消息的手法日新月異，對區域穩定發展造成影響，面對這樣的挑戰，民主國家之間的攜手合作比以前更加重要。」