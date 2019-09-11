（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）致力於建立一個美食平台、帶給台北食客創新用餐體驗的Chefs Club Taipei，接連邀集一系列國際主廚獻呈多元美食風貌，為台灣餐飲業注入源源不絕的活力，繼推出秘魯、西班牙佳餚獨領食尚後，於9月份邀請法國米其林二星餐廳Le Kintessence的主廚Jean-Rémi Caillon進駐，為台灣饕客呈現整整一個月充滿法式優雅風情的精緻饗宴。

Le Kintessence座落於米其林星級餐廳的一級戰區的滑雪勝地 高雪維爾（Courchevel），為頂級奢華度假酒店Le K2 Palace館內餐廳，2015年 Jean-Rémi Caillon接任行政主廚至今，持續帶領團隊連年摘星， 星光閃耀不墜。

自幼生長在法國奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區的侯安納（Roann e），當地豐饒的農產品，得天獨厚的美食環境，造就Jean-R émi Caillon主廚對法國料理懷抱高度熱忱。

陽明山高山冷泉鱒以日式手法鹽烤至半熟後去皮，再淋上番紅花、日本柚子熬製的醬汁，最後搭配清甜的菊苣一同享用。（圖／Chefs Club Taipei）

14歲踏進烹飪 世界，19歲進入Hôtel Juana中的米其林二星餐廳La Terrasse廚房工作，跟著名廚Christian Morisset學習，Jean-Rém i Caillon主廚於此獲得前所未有的啟蒙， 他的烹飪藍圖更產生了革命性變化， 宛如醍醐灌頂般讓他燃起對料理銳不可擋的決心。

星光璀璨的烹飪之路延續至萊曼湖畔（Léman lake），他先任職於Château de Divonne，接著到瑞士Restaurant de l'Hôtel de ville de Crissier師承三星名廚Philippe Rochat；此刻他遇見一位才華橫溢的日本廚師， 在他的介紹下，Jean-Rémi Caillon主廚遠赴日出之國探索迷人的文化，並愛上形式、 口味與烹飪技巧全然不同的大和美食。

在這舉世聞名的高雪維爾地區，有著令人驚歎的自然美景和野生資源， 還擁有一群充滿熱情、渴望維護物產永續性的工匠職人，這些都成為J ean-Rémi Caillon主廚源源不絕的靈感來源， 藉此他得以施展多年習得的一切技能和經驗。

Jean-Rémi Caillon此次特別精選多道Le Kintessence餐廳的經典菜色，包含：千層甜菜佐煙燻鰻魚、南投小龍蝦佐龍蒿和鹽烤高山鱒魚搭配菊苣等，菜單分為午餐及晚餐套餐，午餐套餐每人2,450元起，晚間套餐有5道菜及9道菜，價位為4,380元、7,580元。

底層為馬鈴薯泥和馬鈴薯丁，放上南投小龍蝦後，點綴上龍蒿葉、紅蔥頭，最後淋上由龍蝦頭熬製而成的醬汁。（圖／Chefs Club Taipei）