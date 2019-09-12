英國政策反轉 留學生將恢復2年尋找工作簽

英國內政部今天宣布政策反轉，明年將恢復2012年取消、讓留學生畢業後可取得2年居留的「求學後工作簽證」（PSW）。這項消息一出，加上英鎊貶值，預料吸引更多人到英國留學。

前首相梅伊（Theresa May）擔任內政大臣時修改規定，留學生畢業後只能在英國停留4個月。

首相強生（Boris Johnson）表示，規定的改變將能讓更多留學生「發揮潛力」，在英國開展事業。財相賈維德（Sajid Javid）也在推特發文表示，政府確實「是時候反轉這項多年前的愚蠢政策」。

新規定將從2020年度入學生開始適用，留學生畢業後找的工作沒有領域限制，學生簽證轉工作簽證的數量也沒有上限。

英國大學聯合會（Universities UK）首席執行長賈維士（Alistair Jarvis）歡迎政府的決定，表示這將促進英國經濟，並讓英國繼續成為留學生的第一選擇。

他表示：「證據顯示，國際學生對於英國社會有正面助益，也帶來260億英鎊（約新台幣9989億元）經濟貢獻。然而，留學生若一直沒辦法取得畢業後留下來找工作的機會，將讓英國失去吸引留學生的競爭力。」

不過，英國移民觀察（Migration Watch UK）主席麥梅特（Alp Mehmet）表示，這項決定並不明智，可能會導致更多國外畢業生變成低階勞工。

英國一直是許多留學生的首選，根據統計，在2017至2018學年度共吸引45萬8490名留學生，其中以來自中國大陸的人士居首，有10萬6530人。至於科目類別，則是商業管理最多人選讀，有12萬6955人。國際學生最多的大學則是倫敦大學學院（UCL）。