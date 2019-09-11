晶華酒店推廣商圈漫步　深度走訪中山區巷弄　豐富旅人的在地生活體驗

為活絡臺北市中山北路二段商圈的發展，身處商圈內重要位置的台北晶華酒店，特別在臺北市政府的指導與協助之下，與擁有百位經驗豐富導覽員的「島內散步WALK in TAIWAN」以及亞太區最大的旅遊行程體驗預訂平台「客路KLOOK」攜手合作，規劃出「南西商圈：走讀赤峰街文青與美食之路」及「晴光商圈：超乎想像的市場文化」兩套獨一無二的城市漫步行程，9月14日至10月26日每周六下午開放給旅人免費報名參加，期望透過導覽員深入淺出的史料介紹以及從在地人文出發的觀點交流，引領旅人深刻的認識友善與文創無限的商圈文化。

中山北路是臺北市的第一條官道、擁有百年歷史，有別於東區充滿商業性質、人工雕琢的發展現況，這兒已經自成一格、菁英薈萃的成為台北文創產業的發展重地，從日據時代的條通文化、美援時代的官邸文化、到近二十年來的時尚文化，融合與衝擊之下創造出自己的風格。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「我們希望為我們所在的中山北路創造繁榮，許多商圈內的業者都創造了自我的風格與特色，透過商圈漫步的旅遊推廣概念，我們把資源串聯並整合，用風格與特色為臺北的『城市行銷』盡一分力量，晶華酒店將不只是提供餐飲和住宿的場域，也是在地文化與觀光旅客之間的橋樑。」

由「島內散步WALK in TAIWAN」規劃的兩套行程，即日起都可以在「客路KLOOK」旅遊體驗平台以及晶華酒店的官網預訂得到，參與「南西商圈：走讀赤峰街文青與美食之路」的旅客將從晶華酒店集合出發，經驗豐富的導覽員會從日治時期的「敕使街道」發展說起，敘述到美援時期的「外交大道」風采，再帶著旅人們一起走訪現代的「商業大道」，並深入赤峰街、遊逛充滿特色的小吃店、金工店、二手服飾店、獨立書店及咖啡廳…等。

「晴光商圈：超乎想像的市場文化」則是從雙連長老教會開始，經過特色舶來精品店和婚禮相關產業店家，接著造訪晴光市場、特色咖啡店、景福宮、聖多福天主堂、麗芳老樓…等多間臺北市政處商業處推廣的友善店家，要讓來參加導覽的在地人及觀光客更了解這座人文薈萃、友好和善的城市。