「蟹」逅秋日 美蟳饗宴 台北福華祭出大沙公六吃攻佔您的味蕾！

秋意漸濃、菊黃蟹肥，正是品嚐飽滿蟹黃、鮮美蟹肉的好時節，也宣告季節正式變換，如此舒適宜人、恰到好處的氣候，品嚐當季美食絕對是一大樂事。為迎接食欲之秋，台北福華大飯店館內各餐廳，即日起至11/30推出多元的秋蟹料理，以江浙、台式與廣式等多種烹調手法，滿足老饕的胃；館內自助餐每天也趁勢推出各式創意螃蟹料理，不僅提供美式、泰式、越式…等多種風味選擇，絕對討好消費者挑剔的胃口，肥美秋蟹大舉壓境，快來看看哪隻和你最對味吧！

江浙料理〈江南春〉以軟殼蟹打頭陣，搭配各種應景海鮮像是帝王蟹肉盅、蟹黃豆腐、蟹黃燒花膠等精制食材推出「時令金秋蟹禮」套餐NT$988，絕對豐富你的味覺享受；值得一試的「椒鹽軟殼蟹」選用剛脫殼後的淮山軟殼蟹，油炸後酥脆味美，帶些蒜末蔥花吃完口齒留香；另一道必嚐蟹料理「蔥油旭蟹」因旭蟹肉甜，和一般青蟹或花蟹有完全不同之口感，因此在煲內燜燒時，不必添加調味，先把紅蔥頭、蒜頭及青蔥用小火逼香，最後蔥花爆香釋放的香氣風味迷人。

老饕必點的「砂鍋粉絲處女蟳」在季節交替之際，處女蟳肉質尤其細緻鮮嫩，甘甜多汁， 粉絲吸足鮮美湯汁更兼具養氣功效。

廣東料理〈珍珠坊〉則以沙公強勢登場，精選重達1公斤的菲律賓大沙公，蟹鉗碩大且肉質飽滿甘甜，最適合口味濃郁的料理方式。主廚運用道地粵式烹調手藝，蒸、炸、燜、炒等方式，精準掌握火候與調味比例賦予六道各式風味的沙公美饌。包含講究呈現原汁原味的「清蒸沙公」清蒸數分鐘即可出爐的沙公，尤其能凸顯蟹螯飽滿、蟹肉鮮甜的鮮嫩口感；喜歡重口味的人還有「避風塘沙公」、「新加坡辣椒沙公」、「薑蔥粉絲煲沙公」、「咖哩沙公」及「黑胡椒沙公」。其中一向深受國人喜愛的避風塘沙公使用香辣惹味的蒜酥與醬料，將沙公以中火過油，濃郁的蒜香將沙公的肉質襯托得更加香甜！所有料理價格皆以時價計算。呈現當令沙公好味道，口味讓人直呼過癮。

台菜料理〈蓬萊邨〉主廚推薦「處女蟳白片」，精選新鮮處女蟳，蓋鍋略燜至熟，蟹肉自然香味四溢，膏脂十分鮮香，饒富滋味。因其老薑的味辛性溫有驅寒作用，能適度降低蟹的寒涼，入口前沾上薑醋提味，絕對引人食指大動，意猶未盡。「麻油處女蟳」讓屬性偏寒的螃蟹搭配麻油達到平衡，先將胡麻油和老薑爆香，加入一點米酒與處女蟳煨煮，麻油香、蟹膏與蟹肉的甜味融合一體，湯汁更顯鮮甜，另有「台」味十足的「處女蟳米糕」，採用蟹黃飽滿的母蟹，否則不對味；而先將豬肉、魷魚、蛋酥、紅蔥頭、香菇、蝦米炒香糯米並蒸熟成油飯，再擺放在圓盤或小竹籠備用，處女蟳切塊整齊一起入鍋蒸至熟透，將其鮮甜融進米糕裡，這時，歷經三溫暖的米糕已非普通米糕，而是充滿海味的「超鮮」米糕，讓美味一滴都不留。

除了傳統中式秋蟹美味，西式蟹肉風味更是浪漫秋季中的另一選擇，美式自助風格「花園大道」由主廚推薦的「蟹Bar」料理，像是人氣排行前三名的「羅德島酥炸黃金軟殼蟹」、「密西西比辣醬炒螃蟹」以及「馬里蘭咖哩螃蟹」絕對值得一嚐，想要吃得清爽也有「維吉尼清蒸旭蟹」、「新澤西蟹肉酪梨沙拉」和小孩大人都喜歡的「華盛頓蟹肉馬鈴薯盅」、「路易斯調味蟹肉棒」鮮甜蟹肉沾醬後雙重滋味，極富口感。另外如果想一次品嚐東南亞的蟹肉美食「彩虹座」絕對滿足您的口慾，熱食提供了新加坡胡椒蟹、辣椒蟹、越式香辣蟹、醬爆蟹、泰式河粉蒸蟹，而海鮮吧則有三點蟹、牛角蟹、旭蟹各式綜合蟹肉料理。正入秋序，美食當道。台北福華美蟳饗宴，邀您前來嚐鮮！

訂位專線：02 2700 2323轉各餐廳