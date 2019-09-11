《我家有個開心農場》紀錄片 府中15特映

府中15今(11)日舉辦《我家有個開心農場》特映會，本片為五度榮獲艾美獎的導演約翰．切斯特的新作，紀錄自己與妻子為了實踐照顧愛犬的承諾，毅然拋開一切前往鄉村經營200畝有機農場的動人故事。

另特邀請新北市在地小農「語林有機農場」創辦人邱語玲女士蒞臨府中15，與觀眾分享臺灣在地經營與實踐自然農法的心路歷程。

新北市政府文化局專門委員陳春美表示，自然環保與土地友善是近年來越發受到重視的議題，因此也希望能透過這部電影，提供未來農業的另一種想像，促成社會前進的動力。

語林有機農場創辦人邱語玲女士表示，《我家有個開心農場》動人地呈現了與自然共存的美妙之處，很開心能藉由這場特映會，將自然農法及有機農業的美妙傳遞給更多人知道，讓臺灣農業發展走得更遠。

如同片中導演所言：「那是一支細膩、需要耐性的舞，與土地共存不能勉強。」邱語玲女士也分享了自己在新北市林口區嘗試有機農業的甘苦歷程，與丈夫林元郁兩人夫妻一條心，苦心經營了十年，才達成今日農場中作物與昆蟲動物和平共榮的美景。

而她也特別感謝農業局與地方農會的課程與補助，以及新北板橋果菜運銷公司在銷售端的媒合，讓農友們在有機農業的路上並不孤單。

映後現場觀眾反應熱烈，對於影片所傳遞自然永續的真諦，以及夫妻檔同心協力的奮鬥過程皆感動不已，更有人直呼想立刻返鄉開啟田園生活。

《我家有個開心農場》耗時十年拍攝，紀錄了艾美獎常勝軍導演與美食部落客愛妻的農場大作戰，他們所經營的杏花巷農場種植了10,000棵作物、200多種動植物，繽紛交織的多樣生態足以稱為「當代版諾亞方舟」，也提供了關心環境永續議題的臺灣民眾另一種生活借鏡。

本片已橫掃全球各大影展觀眾票選獎及最佳紀錄片等獎項，將於9月12日正式在臺上映。