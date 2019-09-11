今年中秋hen ok! 烤肉價格漲 北富銀幫民眾大省荷包

月圓人團圓，一年一度的中秋節即將到來。中秋烤肉是台灣民眾最喜愛的過節方式，但今年接二連三的颱風和大雨導致海鮮、肉類及蔬菜價格飆漲，也讓許多家庭過節的負擔加重不少。

為了幫助民眾省荷包過好節，台北富邦銀行特別推出「今年中秋hen ok」大禮包，提供J卡量販店消費獨享10%回饋、OK便利商店「嗶」Lucky PAY享20%回饋等採購最佳利器，還有奈米投免6個月信管費及LINE官方帳號萬點LINE POINTS、iPhone XS、礁溪老爺酒店住宿券等各式好禮大放送，讓民眾直呼「今年中秋hen ok」!

北富銀表示，歷年每到中秋前夕，刷卡消費金額都會明顯成長約15%，尤其量販店的烤肉用具、食品及禮盒等，都是消費者採購的重點品項。

不過今年因氣候影響，民眾烤肉時最喜歡的白蝦減量，文蛤價格也飆漲，肉類和蔬菜身價更是水漲船高，恐怕今年過節時免不了開銷要增加不少。

為了替民眾捍衛荷包，自9/12至9/14止，在家樂福及愛買全台實體量販店或網路商店刷J卡消費，就可獨享10%回饋，不管採購烤肉用品或是過節贈禮，都能享受等同9折的優惠！而在9/6至9/30，到OK超商使用LuckyPAY支付結帳更可享受20%超高回饋，幫你消費省錢hen ok!

此外，隨著社交通訊工具普及，現在年輕人過中秋最流行的方式就是拍張有特色的月圓照，上傳生活圈的同時也跟好友分享過節心情。

北富銀了解年輕朋友的喜好，特別推出月圓照上傳活動，只要綁定北富銀LINE官方帳號好友，拍一張用手比OK並圈住月亮或富邦LOGO的照片，在9/13限時１小時的ON AIR時間內，把照片及基本資料上傳到北富銀LINE官方帳號，就有機會把iPhone XS、礁溪老爺酒店雙人住宿券以及LINE POINTS帶回家，助你社群交流hen ok！

北富銀表示，理財上一個重要的原則就是開源節流雙管齊下，因為物價年年上漲，會省錢更要懂投資，才能真正抵禦通膨壓力，讓荷包如同中秋月一般年年月月都團圓。

這次大禮包不光提供消費回饋，投資也有好康可以拿，自即日起至9/30期間，只要申購奈米投即可享前6個月免信管費優惠，想贏在投資起跑點，千萬不能放過這次好機會，讓你投資理財hen ok！