新北3位師鐸獎教師私房故事 學生獻跳敬師單曲「謝你了」

新北市教育局於今(11)日邀請今年度3位師鐸獎得獎教師分享私房故事，並由江翠國小舞蹈社學生帶上老師面具，穿上為老師特別製作的專屬T-shirt，獻跳敬師單曲「謝你了」送給在場的嘉賓，表達對教師平時教導最真摯的感謝！

黃靜怡副局長表示，今年教育局透過9月系列活動傳達對全市教師的謝意與敬意，特別與美妝、美髮及美食合作，贈送老師面膜及民間商家各項優惠，舉辦未婚教師聯誼活動，為新北老師找幸福，提供免費按摩及電影欣賞慰勞辛苦的老師，今年也感謝復興商工速寫隊為獲獎教師們繪製老師的畫像並轉印成專屬T-shirt，學生也寫了滿滿對老師愛的小卡，感謝老師對新北教育的貢獻。

3位獲得教育部師鐸獎教師中，新莊國中的曾麗娜老師，在中央團及新北輔導團的歷練堅定了終身學習及全人教育的理念，生動活潑的教學方式，因此有學生從畏懼到愛上英文，長大後更因此赴美擔任聯邦報稅師。

麗娜老師認為他最大的使命即是讓學生享受學習樂趣並啟發學生潛能。

昌福國小呂聰賢老師是位資訊教育狂熱份子，秉持不變的終身學習熱忱，在自己喜歡的領域探索與分享，讓師生有機會體驗不同的學習。

耀暉同學回憶起聰賢老師帶著他理解電腦程式、組裝電腦，讓他在上國中後因為比其他同學都熟悉電腦操作而顯得非常神氣！更因此找到學習的成就感。

插角國小附設幼兒園邱琍貞主任在插角國小服務15年，體悟幼兒是學習的主角，生命教育是時時刻刻在生活中體驗，阿盛同學因為在學習上一直無法跟上其他同學的腳步，琍貞主任便每周親自帶他下山接受早療課程，偶爾帶他回家感受有家的溫暖，給予他不同的生活體驗。

畢業前夕阿盛開心對主任說：「老師，謝謝您當我老師，我以後也要當老師。」

熱愛教育工作的琍貞主任，為孩子編織夢想，在教學現場賞識學生、照顧弱勢，深受插角親師生的喜愛。