美神秘肺病釀6死　台專家籲政府修法禁止新興菸品

（台灣英文新聞報導／朱明珠 綜合報導）CNN報導，據統計美國33州中，超過450人罹患不知名的肺部疾病，並造成6人死亡，而這些患者的共通點是都有吸食電子煙的習慣。董氏基金會執行長姚思遠呼籲，政府應負起保護青少年及國人健康的責任，立即修「菸害防制法」，全面禁止新興菸品！

姚思遠表示，美國政府實施的「開放成年人選擇、禁止青少年使用電子煙」政策才不到十年，就已經讓美國年輕世代付出慘痛代價，造成家長恐慌。而在國內方面，才剛開學不到半個月，基金會已接到6個學校的求助，其中，某縣市第二志願高中主任來電表示，8月30日開學當天光是高一新生就查獲5組同學使用電子煙。

以往醫學文獻指出，吸食電子煙會引起急性嗜伊紅性白血球肺炎、脂肪性肺炎、過敏性肺炎、間質性肺炎等嚴重肺部疾病，需要使用呼吸器或住加護病房。流行病學研究發現電子煙使用者有2.2倍風險發生急性心肌梗塞，2.6倍風險發生肺部疾病。

此外，美國最新研究也指出，吸食用過電子煙的青少年，吸食大麻的機率是沒吸食過青少年的3.5倍。

姚思遠強調，美國CDC疾病管制局近期不斷公開呼籲民眾「不要使用電子煙」，密西根州政府率先於9月4日宣布即日起禁售所有加味電子煙，舊金山市也將跟進於明年開始禁售，麻州更以「電子煙『背後靈』」為題，推出「行屍走肉篇」、「校園鬧劇篇」、「不受歡迎篇」、「討厭鬼篇」系列宣導短片，強調電子煙刺激青少年大腦、控制行為、影響情緒等危害。

台大醫院家醫部郭斐然醫師表示，菸商甚至將罹病原因歸咎到患者使用電子煙吸食THC (四氫大麻酚)，但其實這些患者中，有17%的個案只有使用電子煙吸食霧化尼古丁。

美國杜蘭大學名譽教授、亞太地區拒菸協會(APACT)永久名譽秘書長陳紫郎教授直指，這次因吸電子煙而受害的美國年輕人們大部分原來都是不吸菸的，但都被電子煙商所騙，誤信電子煙只是添加香精的「蒸汽」，因此呼籲台灣一定要趕快修法全面禁止新興菸品，等到像美國一樣災情慘重就為時已晚。