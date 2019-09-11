中秋3天連假　淡海輕軌推出「咬一口月餅」限量票卡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新北捷運公司配合中秋節連假，推出秋節限定一日票，9月13至15日一連3天每日限量販售500份，賣完就沒囉！

新北捷運公司在3天中秋連假，推出淡海輕軌限定一日票，這張票卡看起來缺了一角，其實正是以「咬一口月餅」為設計概念，將輕軌造型的月餅印在票套上，拿在手上可成為另類拍照道具(如下圖)。

圖/官方臉書

這張票卡售價為新台幣50元，在當日營業時間內可無限次搭乘輕軌。

新北捷運公司指出，民眾可在淡海輕軌紅樹林站（V01）購買中秋限定一日票，每日限量500份。購買一日票的遊客，可以憑卡套加入「淡海輕軌X新北捷運」粉絲團，並拍照私訊小編參加抽獎。

拍照點要選哪裡呢？新北捷運總經理吳國濟表示，配合中秋節假期，淡海輕軌車站將以幾米全新創作的萌兔與月亮結合，打造特色拍照點。例如

淡金鄧公站（V03）以漂浮月亮為主題，是小女孩頂著帽子與萌兔在大月亮前漫步。

崁頂站（V11）則以登陸月球為設計主軸，紀念阿姆斯壯登陸月球50週年。遊客可在站在仿真的月球表面上高舉旗幟，搭配背後高聳直立的太空船正起飛，拍下「登陸月球」的紀念照片，在夜間拍攝更有氣氛！無論是模仿嫦娥奔月、阿姆斯壯登陸月球，或是吳剛罰跪（伐桂），大家可以盡情發揮創意，留下特別的中秋團圓照片與記憶！

新北捷運公司特別提醒遊客: 在月台候車或拍照，千萬不要超越地上黃色警示線，以策安 全 ！

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