發票換電影票 苗栗影展盼更多人關注新住民議題

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為吸引更多民眾關注新住民議題，苗栗縣文化觀光局以「1+1>2」的概念，播放4場新住民議題電影，並辦理映後座談，採索票方式入場，以今年7-9月一張發票兌換一張電影票卷，每人限索4張，場次不限。

｢108年新住民影展 1+1>2｣，策展人陳鵬文特別提出跳脫以往看待新住民議題的方式，從文化移動者的現象，延伸討論多元文化融合的價值與影響力，因此這次影展的主題概念「1+1>2」，即是強調了不同文化的結合能夠產生的效益和可能性是非常豐富可期的。

影展嘗試透過新住民相關的各國電影，看見不同國家的文化對於新住民的眼光和思維，也藉由電影故事的趣味、創意和與談人的互動，更輕鬆的探討文化交流結果後的價值。

文化觀光局長林彥甫表示，影展精選的四部片分別是來自台灣的《只有大海知道》、《一首搖滾上月球》、黎巴嫩的《我想有個家》、以及印度女性導演羅希娜杰拉執導拍攝的印度電影《孟買夜未眠》。

「108年新住民影展 1+1>2」將在9月14日、9月15日以及9月21、9月22日上午9點至12點，在苗栗國興戲院舉辦。

一人一票入場，並請依電影分級制度出示觀賞電影者年齡符合證明文件，所有場次請上臉書搜尋「當全世界的觀眾」或請至苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。