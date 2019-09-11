冒牌金條流入國際市場恐成洗錢工具　消息指疑來自中國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）外媒報導，被印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市，可能成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具，且有關單位認為，這些冒牌金條可能來自於中國。

路透社報導，根據鑄金、銀行業等產業透露，瑞士4家主要鑄造商發現，過去3年在摩根大通（JPMorgan Chase）金庫中，發現價值5000萬美元（約新台幣15億7400萬元）、印有瑞士鑄商標誌的金條，但它們實際上卻非由這些機構生產。

報導指出，目前已查獲至少1000塊標準大小的冒牌「公斤金條」（kilobar）。對於年產約200萬至250萬塊公斤金條的黃金產業而言，1000塊雖是小數目。但瑞士最大黃金精煉商Valcambi執行長梅沙里克（Michael Mesaric）擔憂，這些冒牌貨製作手法高明、真假難辨，可能還有為數不少的金塊尚未被查獲。

這些冒牌金條製作手法相當細膩，使用之黃金是純度高的真黃金，只有戳記是偽造的，而市面上一般假金條都是用便宜金屬表面鍍上一層金，手法容易被識破。

這種相對新的犯罪手法，是用來因應全球在圍堵衝突礦產（conflict minerals）和防制洗錢上所採取的各項措施。這種偽造行為帶給國際鑄造廠、金融人士及監管機構在打擊全球非法黃金貿易上，增添不少麻煩。

雖然目前仍不清楚這些冒牌金條的製作者為何，但多位企業高層和銀行人士告訴路透社，他們認為多數源自全球最大黃金生產和進口國中國，並透過香港、日本和泰國的交易商與貿易商行進入市場。因為只要被這些地區的主流黃金交易商認可，冒牌金條就能迅速流通於全球供應鏈。

此外，遭假冒的不只瑞士品牌，但由於瑞士品牌享譽國際，因此成為最大目標。

知情業界人士說，冒牌金條數量及品質之高，顯示生產流程必然經過縝密規劃。他們認為，流向分析顯示冒牌金條是在亞洲生產，可能產自中國，不過鑄造這些金條的黃金在開採之後，恐曾在別處被熔化和再熔化過。