一家人赴緬甸全染病　1人染登革熱　3人爆屈公病群聚

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署公布上週新增一起緬甸境外移入屈公病家庭群聚，一家4口中，爸爸染登革熱，媽媽和女兒們染屈公病，最小的女兒年僅4歲，也是今年屈公病案例中，年齡最小的個案。疾管署提醒，民眾前往緬甸應注意當地疫情狀況，做好各項防蚊措施。

疾管署表示，有關該起家庭群聚案，係居住於北部之一家人於6月下旬赴緬甸(瓦城、仰光)探親及旅遊，9月初返國時，該家庭中之父親(50多歲)於機場檢疫站因發燒遭攔檢且登革熱快篩陽性，就醫後確診為境外移入登革熱。

其同行無症狀家人經追蹤採檢後，案妻(30多歲)及2位女兒(4歲、6歲)，共計3人確診屈公病，依檢驗結果研判3人均於緬甸感染。

今年截至9月9日境外移入病例64例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸44例最多，鑑於緬甸之感染風險已快速升高，疾管署已將該國屈公病旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，提醒民眾赴當地務必做好防蚊措施。

疾管署提醒，新生兒、65歲以上、慢性病患(高血壓、糖尿病、心血管疾病等)為屈公病重症高危險群，建議疫情流行期間如非必要暫勿前往緬甸。另外民眾如赴東南亞返國出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。