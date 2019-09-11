狠母推稚女下海償賭債 移民署與臺中市警局「即刻救援」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）越南籍女性配偶阿明(化名)為結婚依親來臺之新住民，因嗜賭積欠百萬賭債，竟誘騙越南前婚所生未成年女兒小畢(化名)來臺觀光，謊稱會帶她四處遊玩，未料竟帶往中南部有女陪侍KTV坐檯陪酒。阿明食髓知味，更進一步與國人田姓男友共同媒介小畢與男客從事性交易，所得金錢均遭阿明全數沒收，期間不斷利用親情攻勢，哭訴處境艱難，才會出此下策，令小畢難以違逆抗拒。

該案起於今(108)年2月間，移民署南區事務大隊臺南市專勤隊查獲1名觀光來臺逾期越南籍16歲少女小畢，表示護照遭生母扣留無法返國，請求協助，專勤隊幹員察覺小畢神色不安，避談在臺逾期原因。

經進一步清詢，始揭發親生母親逼迫下海之惡行，專勤隊幹員旋即鑑別其為人口販運被害人，並聯繫臺南市政府社會局予以安置保護，並報請臺中地方檢察署指揮偵辦，於3月至6月間會同臺中市政府警察局婦幼警察隊及中區事務大隊臺中市專勤隊共拘提5名涉案人，並於田男住處查獲2名越南籍失聯移工非法工作，全案經檢察官近日偵查終結予以起訴。

臺南市專勤隊隊長熊德仁呼籲社會大眾及外來人士勿抱持僥倖心理或貪圖私利，為追求金錢利益而以身試法，媒介未成年女子從事非法工作或賣淫行為，將觸犯人口販運防制法及兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，移民署將持續加強查處，以導正不法歪風。