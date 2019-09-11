〈時評〉港人視中國如寇仇

中國國務院最近對香港發表談話，認為香港動亂示威者是「囂張至極，喪心病狂」，揚言要「止暴制亂，恢復秩序」。

中國官方這樣的談話，對於香港未來情勢的發展，恐怕令人更加擔憂。因為中國只是從這次香港動亂的表象看事情，並未深層發掘香港經濟、社會長期累積的民怨，分析問題的癥結及嚴重性，尋求徹底解決之道。

了解香港的人都知道，港人在經過英國百年統治，英式教育薰陶下，民族性並沒有暴戾之氣，算是溫和的。若非長期累積的民怨，決不致爆發那麼嚴重的動亂。

中國把港人類比成維吾爾族，那是最大的錯誤。維吾爾族是中亞人，情感上並不認同中國，遑論認為與漢人有任何血緣上的牽連。3百萬的維吾爾人，民族性凶悍，常為保護族人，不惜犠牲生命，對抗漢人，所以常發生軍隊被維吾爾人包圍攻撃事件。雙方對峙衝突相當嚴重。

香港不同，7百萬人口，大部分是從中國移民而來，長期在自由開放的社會中生活，並沒有仇視中國的因素存在。香港人沒有政治狂熱，所以在英國統治百年之下，總督都是英國人指派，從未發生爭民主、爭自由，要求直選等政治問題。

港人還有一大特點，就是沒有國家認同，他們從不認為自己是英國人。1997年回歸祖國，也就是中國统治之後，20多年了，他們還是不認為自己是中國人，他們只有地區認同，認為自己是香港人。

97年回歸中國，多年來社會問題嚴重，貧富懸殊，至少有2百萬人是貧窮的，幾無立錐之地。香港房、地都被財團把持，窮人4口之家，窩居在租來的房間，大概只有台灣廁所那麼大，甚至連孩子被迫睡在衣櫥中，每日為三餐煩惱，根本沒有翻身的機會，累積的民怨，可以想見。

再看看新加坡，有公宅政策，年輕人出社會奮鬥4、5年之後，都有機會買公宅，貧富差距不大，自然沒有民怨。

尤有甚者，香港回歸中國之後，從中國移居1百萬人，基本上非常優秀，不容否認，但是也佔據了高位好缺，使港人怨懟之氣更重，仇恨中國，不満未來沒有機會。

香港動亂，這些都是遠因，送中條例只是一把近火，無意中點燃了港人民怨的怒火。再加上港府處理失當，林鄭月娥自幼雖然家世好，功課好，工作表現優異，但是在處理民怨及政治手腕上，比過去董建華差遠了。她無法柔軟解決衝突，凡事依法依規辦理，卻辦理成這樣的結果，能說她沒有責任嗎？

中國面對香港的動亂，不思根本的經濟及社會結構問題，以及民怨癥結，一味強指「囂張至極，喪心病狂」，要「止暴制亂，恢復秩序」，恐怕是提油救火，治絲益棼，只會把香港推得更遠，人心更悖離。

中國究竟要怎麼看待香港，一句古話說的好，「君視臣如土芥，則臣視君如寇仇」。怎麼解決香港問題，端視中國領導人的智慧、胸襟及氣度了。草芥與寇仇，一缐之間。