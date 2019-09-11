拓展東南亞旅遊市場 新北攜長榮主動出擊搶客源

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府、長榮航空攜手新北市內7家業者，於9月19日赴馬來西亞舉辦觀光推介會，主打「青春山海線」，對於馬來西亞重遊旅客主打新北8大私房景點旅遊路線，感受新北不一樣的山海新面貌。

中國禁止陸客來台自由行，衝擊台灣觀光，新北市觀光旅遊局9月10日與長榮航空及新北市內7家業者赴馬來西亞舉辦觀光推介會。同時包裝最新版新北市機加酒自由行4天3夜最低10,600元起及團體遊7天6夜最低20,000元起等超優惠行程，全力搶攻大馬市場。

新北市觀光旅遊局局長張其強表示，將主打近期新北市力推的觀光新品牌「青春山海線」，針對馬來西亞重遊旅客量身規劃出「新北市，新體驗！遇見不一樣的山與海」8大私房景點旅遊路線。

張其強表示，精選景點包含淡蘭古道、老梅石槽、深澳漁村、深澳鐵道自行車等受國內外旅客喜愛等地，誠摯邀請馬來西亞旅客重遊新北，體驗一小時即能走進山中、深入海岸的便利，感受新北不一樣的山海新面貌，並歡迎大馬旅客，在冬天來新北，享受北海岸金山、萬里的多元溫泉、泡湯、大啖萬里蟹。

每週7班往返臺北與吉隆坡，使用的是空中巴士A330-300，航機配置30個商務艙及279個經濟艙機位，讓台馬兩地民眾互相造訪更加方便。

為滿足伊斯蘭教旅客的需求，長榮航空機上也提供合乎規範與認證的清真套餐，讓有需求的旅客可提前聯絡客服中心預訂。