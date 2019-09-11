法屬圭亞那 海底有生物多樣性綠洲

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國科學家將組隊前進南美洲北部法屬圭亞那(Guyane française)沿岸，拍攝至今仍未有人造訪過「生物多樣性綠洲」，綠洲中可能存在著許多未知的物種，然而他們得先克服的強勁河流所帶來的挑戰，才能到達目的地。

綜合「歐洲1台(Europe 1)」報導，法國科學家將在當地時間10日出發，他們將前往深逾100公尺的海水中，拍攝這處擁有豐富生物的海洋天堂，可能的話，也許會發現新海底物種。

然而，這些科學家將在極端的狀況下潛入海裡。來自亞馬遜雨林的多條河流在此處匯入大西洋，那處海底天堂隱藏在河流匯聚、混濁的水域之下，研究團隊需克服諸多挑戰才能到達那處可能存在許多未知的海洋動植物的海底生物多樣性綠州。

據悉，法國石油公司「道達爾Total」曾打算開挖此處，被2018年綠色和平組織阻止。

潛水員兼攝影師Alexis Rosenfeld表示，這些潛水員是首次造訪此區。他們不知道會發現什麼，目前只有一些概念而已。因為，綠色和平組織團隊曾在2017年與2018年時派潛水機器人到過此地。所以對他們而言，這一趟可說是特殊的探險之旅。

法國國家科學研究中心(CNRS)的科學家Serge Planes表示，許多海洋生物依附在這處礁石區生活，包括海帶及珊瑚等。一整個生物系統在發展著，一個龐大的生物多樣性。因此，他們很有可能會發現新物種。

這組探險隊將攜帶多台潛水照相機、攝影機與探測器等設備，以利捕抓相關畫面，他們還會繪製與測量這一處野生區域的範圍。