宇宙人Taiwan Plus東京開唱　市集、演唱會、台日多元合作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）Taiwan Plus 2019以「台灣新感覺」為題出發，將於28日及29日在日本東京舉辦創意市集和音樂節，由台灣知名搖滾團宇宙人領軍共八組樂團也將前往演出。

第三屆的Taiwan Plus 由中華文化總會（以下簡稱文總）舉辦，恰逢該會會長蔡英文總統於今年藝文聯誼茶會提及風靡全球的「珍奶外交」，文總乘風而起，宣告台灣在日本最大規模的創意市集和音樂節正式啟動，9月28、29日將於日本東京上野公園，盛大開展。

文化總會副會長江春男表示，文總一直致力於深耕台灣本土文化，希望透過第二年Taiwan Plus的計畫，把台灣最好的文化軟實力，結合國際的力量，向世界推出去。」

文化總會副秘書長張鐵志表示，延續去年首度於上野公園舉辦，吸引55,000人次參加的「Taiwan Plus 2018 文化台灣」，今年除了既有的設計、音樂、市集之外，更延伸加入前期講座、串聯台日店家合作等元素，不僅希望成為日本認識台灣的最佳門戶，同時也是史上最大規模、絕無僅有的文化輸出。

本次「Taiwan Plus 2019台灣新感覺」設計總監方序中提到，有別於去年用文化自我介紹，今年邀請囊括金音、金鐘、金曲的四組設計師Sydney＆Zen Yun、小子、葉忠宜與吳建龍，組合視覺、嗅覺、味覺與觸覺的創作發想，帶出在台灣不同面向上的豐富多元。

策展團隊相知音樂負責本次音樂會「Taiwan Beats」統籌，以「台式唱片行」主題集結8組音樂團體，展現台灣流行音樂多元融合的精神。

其中，演出陣容由在日本累積大量粉絲的「宇宙人」領軍，包含客語搖滾民謠團體「生祥樂隊」、排灣族歌手「巴賴」、融合電子音樂及復古音樂元素「李英宏 aka DJ Didilong」、JAZZ女伶「9m88」、最具代表性的鋼琴搖滾獨立樂團「Tizzy Bac」等。

「Taiwan Culture Market」市集活動則是邀請到長期深耕台日文化交流的株式會社朝寢坊屋策畫，除邀請不同的台灣品牌參與市集，更串聯兩地創意品牌及職人，透過聯名商品、獨家開發、駐店工作坊以及Pop-up商店等不同方式，打造台日文創合作新可能。

值得一提的是，也可見台日品牌合作，知名旅宿「CITAN」與台灣啤酒合作，推出以台灣本地啤酒為主角的創意佐酒菜及餐點；2019年世界柑橘類果醬大賽年度雙金大獎得獎品牌「好食光Kaya Jam」，與東京知名咖啡店「東向島珈琲店」協力開發甜點及舉辦工作坊，也在限定期間內，用味蕾來想像台灣風土滋味。

今年更邀請到百年品牌共襄盛舉，其中包含在日本為僑胞提供服務的「第一銀行」、第二度參與本活動的「台灣菸酒」，以及今年在台滿199年的台北霞海城隍廟。

其中，台灣菸酒將以Omar威士忌、台灣啤酒以及陳年紹興，舉辦限定商品試飲活動，也將與「Fountain新活水」雜誌合作，推出「Taiwan Beer @ Fountain Bar」聯名活動。

更多詳情請前往官網或臉書查詢。