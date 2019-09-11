更新時間: 2019-09-11 14:05

總統府、海協會將全力交涉 確保李孟居人身安全

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 屏東枋寮鄉政顧問李孟居8月20日赴中國失聯至今，國台辦11日證實，李孟居因涉嫌從事「危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。對此，海基會呼籲中方，應依「兩岸司法互助協議」儘速通報李孟居的關押地點、所涉案由及限制人身自由時間等事項，並儘速安排家屬探視及律師會見。

據了解，身為台灣聯合國協進會理事的李孟居，長期支持以台灣名義加入聯合國，並高度關切香港反送中運動。他8月前往香港旅遊後失聯，疑似「被失蹤」。

綜合自由與東森新聞雲報導，總統府今下午表示，對我國國民李孟居遭中國拘留一案，府方高度關切，除請陸委會等單位全力向中方交涉，一切以確保當事人人身安全及相關權益為最高原則，並投入各項必要協助。

海基會則表示，上月得知李孟居失聯後，第一時間便與家屬保持聯繫，並全力配合陸委會及家屬要求，期間三度發函中國海協會協查，積極協助。

海基會呼籲中方，應即依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」儘速通報我方有關李孟居關押地點、所涉案由及限制人身自由時間等事項、儘速安排家屬探視及律師會見，並確保其合法權益。

海基會也表示將持續關注本案後續發展，並配合政府指示與家屬需求，積極協助處理。



首次發稿: 2019-09-11 11:52

【快訊】屏東枋寮鄉顧問李孟居赴港關心「反送中」 國台辦證實遭中國當局逮捕

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居入境中國後失聯，中國國台辦發言人馬曉光今(11)日在例行記者會上證實，李孟居因涉嫌從事「危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。

綜合自由與中央社報導，馬曉光上午在例行記者會回應媒體提問時，作了上述表示。

李孟居8月18日赴港，原定20日返台，27日再轉赴印尼日惹地區，與枋寮鄉長陳亞麟會面並一同參與國際會議。

不過他的最後通聯停在20日，最後通聯畫面在中國深圳，接著音訊全無，家屬相當焦急。陸委會日前表示，已透過海基會等相關管道，向中方詢問李孟居下落，但中方還沒有回覆。

根據李孟居傳給友人的照片顯示，李孟居18日到香港出遊，晚上到反送中現場，並拍照留念，20日的手機影像有解放軍裝甲車、軍用卡車的照片，無法確認是分享或自攝，親友擔憂就是這些照片遭中國羅織罪名。

枋寮鄉長陳亞麟8月29日晚間表示，他20日聯繫李孟居時，李孟居傳一張解放軍香港邊境集結照(上圖)給他後，就再也聯絡不上。（陳亞麟提供）中央社