京華城傳年底熄燈　高層今澄清：根本還沒確定

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 有媒體報導，2001年風光開幕的全世界最大球體建築「京華城百貨」，因生意大不如前，今年（2019年) 12月底確定熄燈，館內店家已逐一搬遷或另覓場館。不過京華城今天(11日)回應表示，這個時間並不正確。

鏡週刊昨(10)日報導稱，京華城預定九月二十五日第四度公開標售，底價342億元，已有多組國內、外開發團隊搶標，究竟花落誰家，不久即可揭曉。

京華城百貨由商場名人「威京小沈」沈慶京一手打造，當時這座號稱全台最大球體的購物中心，一天湧入五十萬人次的輝煌紀錄，至今難以打破。只是隨著信義商圈崛起、交通動線不佳，無法有效連結週邊百貨市場吸引人潮，而逐漸沒落。

不過根據東森新聞雲與中央社報導，京華城副總經理阮信囊今澄清，並沒有說一定會在今年底熄燈，熄燈時間還沒有確定。

阮信囊表示，目前仍要看9月底的最新標售結果，即便標售有人拿下，照正常程序還是要先提報董事會、股東會討論，所以熄燈時間根本還沒有確定。

京華城近來人潮不再，在去年週年慶時內部還有300個品牌櫃位，但今年僅剩100個櫃位，化妝品區的SKII、資生堂等一線大廠，都在今年撤出，京華城1樓僅剩單間化妝品、家居業者、星巴克咖啡及內部首飾品牌。

阮信囊指出，第4度標售將於9月25日下午2時結標，並於2時10分開標，屆時才能知道是否有人得標、得標金額多少，並且進行後續的各項作業流程。

阮信囊說，第4度標售的底標為新台幣342億元，若屆時開標後的標金數字大於或等於342億，就會直接將結果送入董事會與股東會討論。若是小於342億，則會進入議價的環節。

但不論哪種情況，最終都須由股東會與董事會研議並做出最後決議，才會進行下一步。因此12月底熄燈的說法並不正確。阮信囊說明，這次標售中有特別註明，若新買家得標後，京華城會負擔拆除建物的責任。

阮信囊指出，過去3次標售，雖然詢問度都不低，而且買家也都看到這塊土地的前景，但可能還是有其他的顧慮或不熟悉的地方，因此造成流標。這次招標事宜委託戴德梁行處理，若買方開的價格合理，將有機會往下一步推進。

目前京華城的櫃位大約還有7成持續在營業，阮信囊坦言確實有些櫃位決定先撤出，尋覓其他據點，但也有少數櫃位進駐。他也提到，目前館內的職業體驗館Baby Boss確定於11月底熄燈，由於有販售套票，因此近期也持續跟消費者溝通協調。