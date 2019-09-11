印尼大火空污惹禍 馬來西亞逾400校被迫停課

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）印尼蘇門答臘島森林大火延燒，周遭鄰國深受霾害之苦，馬來西亞約400所學校關閉，並且發放50萬個口罩，新加坡當局呼籲有呼吸道疾病及心臟病患者留在家裡。

印尼受乾旱侵襲，蘇門答臘島以及婆羅洲島等省份發生野火，野火產生的霧霾波及馬來西亞。位於馬來西亞東部的砂勞越州及馬來半島西岸等地，由於空污嚴重，已達危害健康等級，超過400所當地學校被勒令停課。當地政府向民眾發放50萬個口罩應急。

新加坡政府也呼籲民眾出門攜帶口罩，若發生任何呼吸道不適的症狀，請盡快就醫。

印尼國家災害應變總署出動數千軍警出動救火，在超過1600個起火點力求撲滅火勢。

印尼長年飽受森林大火威脅，除了炎熱天氣及乾旱侵襲等原因外，印尼蘇門答臘島及加里曼丹等地農民採用刀耕火種方法，放火焚燒土地以便耕種，容易不慎引發森林大火。

印尼大火造成的霾害及煙霧讓周遭國家苦不堪言。

2015年印尼山火引發東南亞多國的空污危機，印尼、汶萊、馬來西亞、新加坡、泰國及菲律賓等國受災，導致馬來西亞、新加坡及印尼學校關閉、馬來西亞吉隆坡馬拉松賽事取消、大量印尼民眾因霾害引發呼吸系統疾病而死亡、超過印尼14萬民眾因此患上呼吸道疾病。