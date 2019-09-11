內政部：重視隱私與資訊自主 數位身分證防偽功能高

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）有民間團體陳情數位身分識別證(簡稱New eID)疑有程序及隱私問題，對此，內政部特別澄清，New eID經過長期規劃，相關作業均依法辦理，並著重隱私及資安的保護，民眾可自由選擇是否使用晶片內的各項功能，比紙本身分證更能保護民眾隱私及資訊自主權。

內政部表示，New eID與紙本身分證一樣，只有身分識別的用途，卡面資料比現行國民身分證更少，防偽功能較現行身分證更高，晶片資料會透過加密保護，要民眾同意輸入讀取碼或密碼，才能取用。

且New eID只是單純作為身分辨識的鑰匙，將國民身分證結合自然人憑證，民眾可選擇自然人憑證是否停用、復用或廢止，各機關將來所推出各種的應用服務，民眾也有權選擇要不要使用。

內政部指出，New eID卡面上已有身分證統一編號、姓名、出生日期及相片等最基礎的個人資料，查驗國民身分證機關，如依這些資料已足夠確認當事人身分，便不必使用晶片功能，不會強制要求民眾使用電子化服務。公、私部門若要使用民眾個人資料，也均受到個人資料保護法的規範，應盡資料保護之責。

內政部說，戶籍法已賦予New eID製發的依據，在個人隱私、資訊安全的保護方面，透過個人資料保護法、資通安全管理法、電子簽章法等法規，可建構綿密的保護網，會在這些法律基礎上進行製發及應用，無需再另訂專法。

此外，現行使用紙本身分證辦理任何服務，是否會留下紀錄，均取決於提供服務的機關，其依法不得做「目的外之利用」，內政部也沒有蒐集這些紀錄，將來New eID也是在保護個資運用的法律框架下，任何目的外之利用，均受到嚴格限制，比紙本身分證更保護民眾隱私及資訊自主權。