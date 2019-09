川普撤換友台國安顧問波頓　《紐時》：政策爭議是導火線

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統川普在當地時間10日宣布撤換白宮國安顧問波頓,震撼華府政壇。波頓友台立場鮮明。中央社引述紐約時報報導,他與川普在阿富汗、北韓與伊朗等外交政策上意見不合,是遭免職的導火線。

今年3月底,中共兩架軍機越過台海中線,波頓(John Bolton)隨後在推特發文力挺台灣,指中國軍事挑釁不會贏得台灣民心,只會使各地珍惜民主的人們決心更加堅定,「台灣關係法與我們的承諾更加清晰」。

國家安全會議秘書長李大維5月訪美期間會晤波頓,為台美斷交後雙方國安顧問首度會面。美方7月批准售台M1A2T戰車前,華爾街日報曾報導,川普政府內部意見分歧,波頓等官員認為有必要對台軍售,強化美台聯盟並反制中國強勢作為。

川普10日透過推特宣布,已於9日晚要求波頓離開白宮,「我和政府其他人士都很不苟同他的許多建議,因此我要求約翰(波頓)辭職,辭呈已於今早遞出」。

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....