川普撤換友台國安顧問波頓　《紐時》：政策爭議是導火線

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統川普在當地時間10日宣布撤換白宮國安顧問波頓，震撼華府政壇。波頓友台立場鮮明。中央社引述紐約時報報導，他與川普在阿富汗、北韓與伊朗等外交政策上意見不合，是遭免職的導火線。

今年3月底，中共兩架軍機越過台海中線，波頓（John Bolton）隨後在推特發文力挺台灣，指中國軍事挑釁不會贏得台灣民心，只會使各地珍惜民主的人們決心更加堅定，「台灣關係法與我們的承諾更加清晰」。

國家安全會議秘書長李大維5月訪美期間會晤波頓，為台美斷交後雙方國安顧問首度會面。美方7月批准售台M1A2T戰車前，華爾街日報曾報導，川普政府內部意見分歧，波頓等官員認為有必要對台軍售，強化美台聯盟並反制中國強勢作為。

川普10日透過推特宣布，已於9日晚要求波頓離開白宮，「我和政府其他人士都很不苟同他的許多建議，因此我要求約翰（波頓）辭職，辭呈已於今早遞出」。

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月10日

波頓不久後在推特發文，對去職經過的描述與川普略有出入。波頓寫道：「我昨晚主動請辭，川普總統說『我們明天再談吧。』」

波頓以簡訊回應紐時提問表示，辭職是他主動提出，而非應川普要求去職。

紐時報導，波頓認為北韓與伊朗等令美國頭痛的國家不值得信任，川普卻與這些國家尋求外交突破，令波頓等政府內部鷹派人士十分苦惱。

過去一週，波頓極力阻止川普與阿富汗民兵組織塔利班簽署和平協議，川普在最後關頭取消原訂在大衛營舉行的會談，核心幕僚相當不滿波頓從中作梗。

報導指出，川普並不喜歡波頓，兩人除個性不對盤，對政策也時常意見不合。川普政府內部不滿波頓的人士透露，波頓曾在決策後破壞政策，令川普大為光火。

近幾個月，川普與波頓在重大外交政策路線上的分歧日益明顯。

華爾街日報引述未具名知情人士說法稱，川普9日赴北卡羅來納州造勢場合前，與波頓為了阿富汗問題激烈爭論，波頓當場開口請辭。波頓曾支持美軍逐步撤出阿富汗，卻反對川普和塔利班及阿富汗政府締結和平協議，讓川普對波頓日漸灰心。

其實不僅川普總統強烈反對波頓所提出的多項建議，連國務卿蓬佩奧過去也多次與波頓在政策上意見不合。

法新社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）在白宮記者會公開指出，他曾多次和波頓意見不合，這是確定的。

蓬佩奧表示，「總統有權擁有他所想要的團隊人員」，而「我的任務則是確保我掌管的國務院履行美國外交」。

川普下週將提名波頓的接任人選。

波頓去職後，由白宮副國安顧問古柏曼（Charles Kupperman）暫代職務。

川普核心幕僚討論中的波頓接班人選，包括白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）的國安顧問布萊爾（Rob Blair）、美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）等人。