[台灣總統大選] 郭台銘：政黨利益與國家利益　孰輕孰重？

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）2020台灣總統大選【練肖話】【寡人名句】：蔡英文、韓國瑜、郭台銘

【更新時間：(GMT+8) 2019/09/10 23:05】

郭台銘的【練肖話】【寡人名句】

郭台銘可能整合柯文哲王金平參選

鴻海創辦人郭台銘辦公室代表、台北市長柯文哲顧問及前立法院長王金平秘書等人，9月10日下午前往中選會，瞭解台灣總統候選人連署規定，更顯現郭台銘等3人聯合參選2020台灣總統態勢。

政黨利益與國家利益，孰輕孰重？

鴻海創辦人郭台銘辦公室9月9日表示，「政黨利益與國家利益，孰輕孰重？」，郭台銘將在9月17日前回應外界媒體所報導「郭台銘將於9月13日宣布退出國民黨，並於9/月16日正式宣布參選台灣總統。」

韓國瑜的【練肖話】【寡人名句】

藍軍不挺自家人

9月10日晚間，中國國民黨台北市黨部為總統參選人韓國瑜舉辦黨內餐會，同黨的前總統馬英九卻提早離開，不願等韓國瑜同框，稍後韓國瑜抵達會場致詞時表示，「藍軍不挺自家人」。

他喜歡語帶『三字經』爆粗口

中國國民黨總統參選人韓國瑜，近日常在台上或台下發言時，語帶『三字經』爆粗口，像是「他奶奶的」、「放馬過來，恁爸等你！」、「幹」、「逼」等等。

蔡英文的【練肖話】【寡人名句】

以市政為優先

9月10日，天下雜誌公告全國縣市長滿意度調查，台北市長柯文哲倒數第三、中國國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜最後一名，對此，媒體採訪總統蔡英文，蔡英文表示，「人民投票給我們就表示人民對我們是有期待的，要把我們的工作做好，現任的市長們，都應該以市政為優先」。

只有中國國民黨把「香港反送中」當做選舉議題

中國國民黨總統參選人韓國瑜9月8日在造勢活動致詞時表示，，蔡英文總統靠香港「反送中」事件，藉著虛幻維護台灣的主權來增加選票，「今日香港、明日台灣完全是胡說八道」。9月10日總統蔡英文被媒體問到韓國瑜言論的看法，蔡英文表示，香港事件事全世界、全台灣的人民都很關心，作為總統也應該表達我們的關心與關切，這是一個很嚴肅的議題，大概只有中國國民黨把它當做選舉的議題來看。」此外，對於韓國瑜時常爆粗口的失言爭議，蔡英文表示，「選總統言行需謹慎」。