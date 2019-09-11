法國安古蘭漫畫節 台灣館傳達創作者熱情與成績

法國安古蘭國際漫畫節明年將登場，承辦台灣館的大塊文化公布主題為「熱情之火」。大塊文化董事長郝明義表示，希望透過參展協助漫畫家進行版權交易，發揚台灣成績。

第47屆法國安古蘭國際漫畫節（Festival International de la Bande Dessinee d'Angouleme）將在2020年初登場，台灣館策展及承辦單位大塊文化今天舉行說明會，郝明義出席解說，並邀請過去參展、駐村漫畫家分享漫畫界盛事的經驗。

郝明義表示，大塊已經第9年承辦台灣館參與法國安古蘭國際漫畫節，這次目的除了為突顯台灣持續參展的熱情與成績，也積極協助參展漫畫家，並讓自行參展漫畫家進行版權交易，更期望拓展台灣漫畫的粉絲，進行國際交流。

他指出，上次在安古蘭漫畫節以「台灣漫畫三重奏」（Taiwan Comic Trio）為主題，全面介紹台灣漫畫幾10年來的發展特色。

郝明義表示，明年將以「熱情之火」（Passion）為主題表達當前台灣漫畫創作者自我燃燒，以及參與安古蘭的熱情與成績，進一步吸引讀者、參觀者的注意。

大塊文化副總編輯林怡君表示，台灣館這次主要呈現的內容有2部分，第一個重點是當前充滿創作活力的漫畫家。

她指出，法國安古蘭台灣館主辦單位文化部與策展及承辦單位大塊文化，總共將邀請7名漫畫家參展。台灣館邀展漫畫家有4名，包括今年金漫獎年度漫畫大獎得主與透過選拔的3名漫畫家；還有受邀至安古蘭駐村漫畫家Penpoint 筆頭、NIN，以及法國布洛瓦BD BOUM漫畫之家駐村交流合作台灣漫畫家等3名。

另外，第47屆法國安古蘭漫畫節、Draw me comics入選新秀或獲獎的台灣漫畫家，也將受台灣館邀請展出。

林怡君表示，第二個部分是台灣與安古蘭產生聯結的漫畫家作品，包含回顧2012年至2020年歷年參加安古蘭漫畫展，因而售出國際版權的作品，以及因安古蘭的刺激或啟發而產生的作品。

法國安古蘭國際漫畫節從1974年開始在法國安古蘭舉辦，是世界上最廣為人知的漫畫盛事之一，固定每年1月底舉辦，為期4天，舉辦各式活動提供漫畫人交流，包括展覽、講座與見面會、現場創作表演與投影等。40多年來，安古蘭漫畫節匯聚無數漫畫家，也頒出無數漫畫獎項。