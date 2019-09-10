高鐵延屏東若採左營案 最快2031年完工

高鐵往屏東延伸，交通部將在月底召開審查會，可望敲定路線。鐵道局估計，如果採左營案，在環評及用地取得一切順利下，興建期要10年，最快2031年可完工。

鐵道局副局長楊正君今（10）日接受媒體聯訪表示，交通部月底前針對高鐵延伸屏東路線審查會，邀請7名學者專家及各部會、地方政府等相關機關代表與會討論，希望能敲定路線。

鐵道局評估中的高鐵延伸屏東案有4條路線，其中以左營岔出的左營案經費最低，工程可行性最高，長度17.5公里，興建經費新台幣554億元。

楊正君說，如果月底審查會決定高鐵延伸屏東採左營案，因方案已完成可行性評估，很快就可報行政院，行政院同意後開始進行綜合規劃及環評，時間大約一年到一年半，若環評及用地取得順利，行政院核定綜合規劃後，興建期大約是10年。

若按鐵道局的推估時間，高鐵從左營車站延伸到屏東，最快2031年可完工。

楊正君說，如果是選擇左營案延伸，高鐵左營站等於是兩條路線的匯集點，以目前的規模將無法滿足未來長期需求，車站功能容量及周邊轉設施都應再強化。

不過，楊正君表示，目前並未排除任何方案，4條路線方案都會一起討論，因較晚提出的高雄案及小港潮州案，在最初挑選路廊時被排除，如果審查會決定高鐵延伸屏東路線是高雄案或小港潮州案，就必須再補齊包括經濟效益等更完整的評估，預計要再花6個月時間。

高鐵延伸屏東評估中的4條路線，除左營案外，燕巢案也已完成可行性評估，長度13.2公里，興建經費561億元。

高雄案當初是因路權空間不足被淘汰，後來重新深入評估，發現可經由興建上下層隧道方式克服路權不足的問題，但長度有24.9公里，興建經費達1217億元；小港潮州案一開始就考慮市區路段涉及大量拆遷問題而排除，後來納評估，路線長36公里，興建經費預估可能超過1500億元。