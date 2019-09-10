歡慶饗賓邁向18成年里程碑　iEAT饗愛吃APP首月突破18萬會員

居國內自助餐業態領導品牌的「饗賓餐旅」，正式邁向18歲的成年之路，今年經營策略大躍進，為強化集團競爭力並深度經營顧客關係，「iEAT饗愛吃APP」已於8月6日正式上線，首月會員人數突破18萬人！

9月11日更接力推出儲值功能，不只可直接儲值於手機APP，也可選擇實體儲值卡「愛吃卡」與APP互相綁定，上線首月單筆儲值5000元即獲2%紅利金回饋。此外，更推出比旅展更優惠的88折起線上優惠餐券套組，值得搶先購買！

總經理陳毅航表示：「8月6日推出的『iEAT』，是饗賓為消費者開啟美好餐飲體驗的任意門，除發展現有各品牌的生態系，直接與顧客進行有效溝通外；未來並致力打造跨平台的生態圈，進而提高饗賓餐旅品牌長期的價值與業績。目前會員數突破18萬人，顯現消費者對饗賓的信賴與支持。

而9月11日開跑的iEAT儲值功能，首波活動：10月11日前單筆儲值5000元即獲2%紅利金回饋，更同步為消費者創造更有利的消費福利。」iEAT全新的「3好」儲值功能：一.好便利！手機支付輕鬆便利、二.好優惠！首月儲值加倍回饋、三.好通用！全品牌通用不受限，提供消費者更優質的實際回饋！

陳毅航說，「iEAT饗愛吃APP」絕不僅止於是會員集點換優惠而已，未來5年發展藍圖將集餐廳、市集、生活美學於一身，整合餐飲業上下游，改變餐飲業生態，創造新的餐飲服務體驗。目前，饗賓餐旅旗下6品牌一年的總來客數超過500萬人次。陳毅航表示，預估2年內會員數目標達到100萬人。

「iEAT饗愛吃APP」除傳遞品牌與產品資訊，並具備全品牌線上即時訂位與紅利回饋功能，每100元可累積1點愛吃點數，愛吃點數可於APP內兌換各品牌優惠券；最特別的是，饗賓會員按星卡、金卡與黑卡不同等級，提供會員專屬獨享的回饋方案，而上線首月，黑卡會員也即將誕生，這些方案包括：優先受邀試吃新餐廳，甚至受邀參加名家講座課程。