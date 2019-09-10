手機行動支付輕鬆捐　華山呼籲幫助弱勢老人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）因應大眾生活型態改變，越來越多人選擇使用數位貨幣，而多元支付捐款也成為社會大眾新的愛心方式，華山基金會即日起推出五種多元愛心捐款方式，呼籲大家隨時隨地幫助弱勢的老人。

2019年華山「愛老人 中秋亮起來」公益行動，提倡「無時無刻 點亮幸福」，目前與企業合作，共推出五種多元愛心捐款方式，包含萊爾富、OK超商的多媒體資訊機捐款，街口與台灣pay手機行動支付，以及華山基金會官網線上愛心捐款。

活動當日特別邀請超萌雙胞胎左左右右，擔任華山基金會一日天使站站長，並陪伴奶奶們，一起觀看左左右右「一日天使站站長」的服務影片。影片中出現的70歲高奶奶，居住台北市，單身沒有小孩，喜歡打趣自己只會彈琴卻不會談情，曾對站長透露一個人真的很孤單；今天在台上，回顧拍攝一日站長那天，高奶奶高興地說「那天有左左右右兩個小天使來陪我，我一直開心到晚上耶」

華山基金會今年預計服務全台約23,000位弱勢長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫、身體照顧、原床泡澡等服務，目前已設立389個愛心天使站。現正進行2019常年服務暨第七屆「愛老人 中秋亮起來」公益活動，誠摯邀請各界支持「因為有您」送愛到家，共同關懷孤單身影。