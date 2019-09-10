北富銀花蓮分行結合原住民特色舉辦中秋慶典 9/12連線20家分行送柚迎中秋

為深度經營中南部、東部客戶， 台北富邦銀行今年積極走出大台北地區， 在外縣市打造特色分行並舉辦一系列慶典活動，本週前進東台灣， 首站來到花蓮分行，結合在地的原住民風情，擴大舉辦花好月「原」 慶中秋活動！即日起至9/12， 至花蓮分行不僅有穿著原住民傳統服飾的行員親切迎接， 完成指定任務還可參加中秋限定轉轉樂，將中秋應景小物帶回家； 此外，9/12擴大舉辦中秋慶典，除了連線20家分行免費送客戶 柚子(數量有限，送完為止)， 花蓮分行當天將備有原住民道地美食、歌舞表演， 並與台北桂林分行同步舉辦剝柚子PK賽，看看誰是在地柚子王！

北富銀個金總處長郭倍廷表示，近年因應區域經濟的發展， 北富銀十分重視外縣市分行發展，迄今，外縣市分行有43家， 且全數已改裝為新一代數位分行。除了硬體全面升級， 分行更著重於地方互動、客戶關係的經營， 因此北富銀啟動特色分行計畫，透過主題活動， 突顯分行所在地的人文特色與文化底蘊，藉此拉近與地方、 與客戶的距離。目前主題活動的足跡遍及大台北、桃園、新竹、 台中、彰化、嘉義、台南與高屏，這個月前進東部， 先由花蓮分行打頭陣，並連線北台灣的桂林分行，與在地機構、 客戶一同歡度中秋佳節。

花蓮分行今年中秋特別整合在地資源， 要給客戶很不一樣的中秋氛圍。即日起至9/12， 走進花蓮分行就能看到所有行員穿上原住民傳統服飾迎接貴客， 高櫃區則以造型柚子裝飾，瀰漫著濃濃的中秋原住民味； 而客戶在這段期間，於花蓮分行進行投資風險檢測、保單健診， 即可參加中秋團圓轉轉樂，為自己贏得幾米月亮抱枕、小柚餅、 中秋手工糖或柚香SPA眼罩，人人有獎，數量有限抽完為止！

此外，9/12中秋節前夕，花蓮分行與羅東、基隆、安和、松山、 天母、建國、永和、新店、土城、板橋、北中壢、新竹、市政、 員林、嘉義、斗六、台南、鼓山、屏東總共20家分行聯手慶中秋， 20家分行串聯起來剛好環台一圈，象徵中秋節月圓人團圓的意涵， 9/12當天客戶至這些分行即可獲得柚子一顆(數量有限， 送完為止)，北富銀指出， 希望藉著這個活動將中秋佳節的圓滿與美好傳遞給客戶。

9/12當天下午，花蓮分行亦安排了原住民歌舞表演， 並備有小米酒、馬告香腸、阿里鳳鳳等原住民道地美食， 與客戶共享中秋團圓的喜悅；另外，還規劃舉辦剝柚子大賽， 優勝隊伍每人可獲得代表一路發到底的888元獎金。 台北桂林分行也共襄盛舉，與花蓮分行同步舉辦剝柚子大賽， 可預見當天台北、花蓮戰況激烈，不到最後一刻， 不知優勝獎落誰家。

除了剝柚子大賽，台北桂林分行9/12下午還有中秋習俗機智搶答 ，優勝者可獲得有艋舺龍山寺加持的中秋平安符。而行員當天亦將穿 上旗袍、馬褂，重現30年代的復古優雅， 分行也會綴以五彩繽紛的燈籠，呈現中秋的唯美與詩情畫意；此外， 今年適逢人類首度登陸月球50週年，分行結合了科學與神話， 布置擬真月球，讓客戶不用到外太空就能近距離觀賞月球、 與月球合影，可望在漂浮地球造成打卡轟動後， 再創另一波新的打卡「瘋」潮！

北富銀花蓮分行推出中秋限定轉轉樂，9/12前至分行進行 投資風險檢測、保單健診等，即可將幾米月亮抱枕、小柚餅、 中秋手工糖或柚香SPA眼罩帶回家，數量有限送完為止！(照片由北富銀提供)