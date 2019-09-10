布農族女農參加IFOAM有機青年論壇 激發從行銷穩定有機生產觀念

新北市政府在今(108)年3月與國際有機農業亞洲 聯盟(IFOAM Asia)合作辦理「第4屆亞洲有機青年論壇」， 聚集來自亞洲和臺灣各領域有機未來之星； 其中有位穿原住民族服飾相當吸睛的女青農「鄭意薌」， 受到論壇的啟發，開創多元的行銷管道，讓有機生產更加穩定。

鄭意薌來自南投縣信義鄉的布農族原民部落，從事有機農作已經7年 ，她在玉山腳下的農場大約3分地，2分地種植短期蔬菜，另1分地 栽種果樹。 她所生產農作物的行銷管道多為親朋好友及臺灣原住民族學院促進會 的部落e購。她憶及從事有機農作的歷程，一開始整個部落僅有2、 3戶農友願意從事有機農法，因為不使用農藥及化肥， 初期作物歉收而虧損連連，曾想過要要放棄重回慣行農法， 後來因原促會提供農業技術的學習及教導行銷通路， 才讓她有支持的力量繼續從事有機農作。

鄭意薌說，參加有機青年論壇這半年多來，她體會到「團體合作」 的重要性，透過有機農友間相互支援與合作， 與在地的觀光產業連結，發展在地化的有機農作特色。 她認為現代農民必須屏除默默耕耘的心態，更重要的是活化田區， 她希望未來她能設立小型有機農場，農場中除了生產作物， 也能帶領消費者認識田園、採食體驗及規劃食農教育課程， 期待能讓更多人看見且認識有機農作的必要性。

農業局長李玟表示，為持續與國際有機農業接軌， 新北市政府農業局也在7月份成為IFOAM Asia正式會員， 是亞洲第一個以地方政府名義加入該聯盟的組織。入會IFOAM Asia有利於讓世界看見臺灣，新北也將成立「 亞洲有機行銷智能中心」， 讓有機農業也能隨時配合國際發展趨勢調整， 並將最新的有機概念帶給農友，致力營造友善生產環境， 擴大全球有機生活圈。