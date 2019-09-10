新北多元文化小巴 深入偏鄉推廣國際多元文化

新北市九大國際文教中心「多元小巴士」 至20所偏鄉學校推廣多元文化活動，今(10)日首發從七星分區 國際文教中心金龍國小出發至偏遠學校瑞濱國小進行越南主題展活動 ，並結合中秋佳節，教導學生們DIY手作燈籠， 體驗濃濃的越南節慶味，不僅豐富偏鄉孩童的多元文化體驗， 也提升國際觀。

金龍國小的師長及志工群來到依山傍水的瑞芳區瑞濱國小， 和來自越南的新住民媽媽們一起教導學生製作鯉魚燈、星星燈、 蝴蝶燈，並由國際文教中心的志工媽媽導讀「好圓好圓的月亮」 繪本，介紹越南的中秋節由來。 原來越南的中秋節是屬於兒童的節日， 孩子們會跟家人一起提著燈籠上街遊玩。 這套由新北市政府教育局出版的多元文化繪本， 不僅介紹東南亞國家的節慶傳說、童話與童謠， 更曾獲第一屆國家出版獎－優良出版品入選獎肯定。

此外，板橋分區國際文教中心文德國小今年主題為玩「美」攻略， 預計十月將由多元小巴士載著志工群到石碇區永定國小進行「 傳統印地安&現代美利堅」主題活動，讓學生戴著印地安傳統頭飾、 跳著印地安圓圈舞蹈，頌讚節慶的到來， 並雕刻萬聖節傑克南瓜燈及手作美式漢堡， 讓偏鄉學子充分享受異國年節和文化滋味。 文山分區國際文教中心大豐國小志工群將前往海拔500公尺的烏來 區福山國小、 新莊分區國際文教中心裕民國小志工群將前往海拔525公尺的石碇 區雲海國小，讓山林裡的學童也能學習國際多元文化。

教育局新住民文教輔導科科長吳宜真表示，九大區國際文教中心「 百校好多元」活動邁入第二年，各中心推出不同國家主題展， 搭配異國節慶設計教學活動，讓學生認識異國風情之美。 今年多元小巴士已開抵臺灣本島極東點貢寮區福連國小、 極北點石門區石門國小等校，本學期將繼續深入偏鄉，那裡有孩子， 多元小巴士就開往那裡。