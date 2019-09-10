腸病毒71型創3年來新高！ 一次看懂71型的症狀差異

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（10）日公布國內新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，為中部8個月女嬰及中部4歲男童，提醒家長目前為腸病毒流行高峰期間，應留意家中孩童健康情形，若出現嗜睡或肌抽躍等症狀應送往大醫院治療。

疾管署表示，2名重症個案為中部8個月女嬰及中部4歲男童，女嬰發病日為8月19日，陸續有發燒、流鼻水、紅疹、右手無力、口腔潰瘍及皮膚水泡等症狀，所幸經治療後病況穩定，目前已出院。男童為8月24日發病，出現發燒、口腔潰瘍及腹痛、嘔吐、食慾不佳及肌抽躍等情形，目前仍在住院治療中。

疾管署監測資料顯示，上週（9月1日至9月7日）國內腸病毒門急診就診共計19,254人次，較前一週略升4%，上升幅度低於前2週；惟仍高於近5年同期，疫情處流行高峰期。

近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動；今年累計303例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主。

今年累計36例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（27例），其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型（各2例），克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型（各1例）。

小兒科醫師提醒，腸病毒71型感染多為手足口病，口腔會有水泡、潰爛，且大部份手、腳與臀部會出現小紅疹、水泡，類似針頭般大小的紅點，小到很容易被忽略，有些小孩還會感到搔癢不適。

疾管署呼籲，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，儘速送往大醫院接受治療。