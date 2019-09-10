朱宗慶推新銳獨奏會　「小鐘麗緹」國際冠軍登台

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）朱宗慶打擊樂團推出兩大新銳音樂家演奏會，分別為彭瀞瑩「再讓我說個故事好嗎」和黃微心「微笑是它的劍」，為兩場風格不同的表演，其中，年僅20歲的黃微心更是國際打擊樂大賽冠軍。兩場個人演奏會將於25日、26日台北松菸誠品表演廳登場。

朱宗慶打擊樂團甫於近日結束首次的加拿大巡演，馬不停蹄的於蒙特婁、多倫多、溫哥華三大城市演出，受到國際媒體關注，日前也已返台專心籌備年底大戲「泥巴」，然而，在啟動壓軸演出前，朱宗慶打擊樂團更將引介新銳音樂家舉辦獨奏會。



彭瀞瑩（左）、朱宗慶（中）、黃微心（右）合影（圖/台灣英文新聞）

兩位年輕打擊樂家彭瀞瑩與黃微心，這次為首度舉辦個人售票獨奏會，背負著票房壓力，卻也意外激發出堅定的意志跟挑戰的決心，他們性格截然不同，對於音樂及視覺的處理也都各有想法，將帶來獨具風格的演出。

藝術總監朱宗慶說明，以前很多人給過他機會，所以他知道這（給機會）很重要，他認為台灣有許多源源不絕的人才，希望能藉此帶動台灣發展，為全世界的打擊樂盡力。朱團對於培育年輕音樂家的重視，不是今天、今年才開始，而是這麼多年來不斷在做的事。

「教學系統寶寶」彭瀞瑩Ｘ跳進式成長



彭瀞瑩「再讓我說個故事好嗎」音樂會將於25日舉行（圖/朱宗慶打擊樂團）

彭瀞瑩剛滿28歲，從小即在朱宗慶打擊樂團學習，在家人的支持跟自己的努力，現已成為新生代的一團團員，朱宗慶更形容他為「總是全力以赴，近期表現是『跳進式成長』」。

這次，將帶來音樂會「再讓我說個故事好嗎」，命名回歸初衷，徹底思考舉辦個人獨奏會的意義，並在徵詢師長的建議後，決定以自身所熱愛的閱讀、書本、文學出發，形成音樂會的主題架構。

彭瀞瑩表示，當初聽到朱宗慶老師願意提供他機會舉辦個人獨奏會時，感覺像是「中樂透一樣想都沒有過！」

「再讓我說個故事好嗎」表演曲目包含變形蟲、賣火柴的小女孩，最後則用「我」結尾，值得一提的是，壓軸曲為世界首演，委託新生代作曲家蔡昀恬全新創作的作品，藉以表述她對於舞台演出的理想追求。

「小鐘麗緹」黃微心Ｘ用微笑掩飾內心



黃微心「微笑是它的劍」（圖/朱宗慶打擊樂團）

黃微心年僅20歲，長相酷似港星鐘麗緹，健康爽朗的外表下，隱藏著一顆細膩的心跟成熟的靈魂，於義大利打擊樂大賽（Italy Percussive Arts Competition）榮獲20-26歲組的冠軍，現就讀國立台北藝術大學音樂系。

朱宗慶形容，愈是有機會了解黃微心，愈是會驚訝地發現，她許多的思維，實超越了對她同齡人的想像！

此次，黃微心獨奏會「微笑是它的劍」，取名來自他觀察有時候人們的笑是種掩飾，這次也將嘗試加入戲劇元素，除了有木琴作品「鳥景」、及鐵琴作品「滿懷思念」外，也嘗試演出綜合的打擊樂曲「莎法」。

黃微心提及，演奏綜合的打擊樂曲「需要將不同的樂器組合，一個一個樂器去挑選並確認聲響，相較於演奏單一樂器的作品，這是很不一樣的學習，她很享受慢慢拼湊到完整的過程。」

彭瀞瑩「再讓我說個故事好嗎」和黃微心「微笑是它的劍」獨奏會，將分別於25日、26日台北松菸誠品表演廳登場，更多詳情請前往官網或臉書查詢。