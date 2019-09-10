第四組2020台灣總統參選人？

（台灣英文新聞/柯錸 綜合報導）昨(9)日「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬教授在自製『歐崇敬看天下：歐崇敬妖西大戰蔡英文 - 假博士風暴蔡英文』節目中，揚言將參選2020台灣總統，並要在辯論會上提問蔡英文總統學歷的疑慮。

節目中，歐崇敬與妖西兩位主持人以喜感形式，針對總統蔡英文學歷的疑慮，帶入蔡英文的博士修業若是正常，應該要有能力分辨『康德、歌德、孔德』的區別。

妖西說：請螢幕前面的朋友幫忙連署，讓歐老師可以站上辯論台，去當面質問蔡英文這個問題(『康德歌德孔德』的區別)。

歐崇敬指出，為了能夠向蔡阿姨(蔡英文總統)提問『康德歌德孔德』的分別，我們報名參選總統。歐崇敬說：「我中秋節出來宣布選總統」。

我國規範總統選舉的主要法律是「總統副總統選舉罷免法」。

（一）選舉人資格：現在中華民國自由地區繼續居住六個月以上年滿20歲之國民，有選舉權；此外，在中華民國自由地區繼續居住6個月以上，現在國外，持有中華民國護照，年滿20歲以上之僑胞，亦得返國行使選舉權。

（二）候選人資格：在中華民國自由地區繼續居住6個月以上且曾設籍15年以上，年滿40歲之國民，並經政黨推薦或公民連署之提名推薦程序，得為總統、副總統候選人。

（三）提名推薦程序：有政黨推薦與公民連署這兩種提名推薦程序。就政黨推薦者，應符合最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人合計得票數達5%以上之政黨，得推薦一組總統、副總統候選人。就公民連署者，欲參選人須於繳交連署保證金新台幣100萬元後，於45日內取得最近一次立法委員選舉之選舉人總數1.5%之連署，始得登記為總統、副總統候選人。

2020台灣總統選舉，符合推薦一組總統、副總統候選人資格的政黨有：民主進步黨、中國國民黨、親民黨、時代力量等。

若歐崇敬以「喜樂島聯盟」身分登記參選，仍須比照未獲政黨提名的獨立參選人，須在本(9)月17日申請截止日前，向中選會申請為總統選舉被連署人；申請時應繳交100萬元保證金。要成為明(2020)年1月11日總統大選的正式總統候選人，本次連署通過門檻須達28萬384人連署，「連署書最晚須在11月2日前送交中選會」；而若屆時連署人數不足14萬192人，保證金將被沒收。