「里印染拼」結合客家與印尼技術 新二代手作分享成果

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）印尼有眾多客家人口，為了推動與海外客家的交流，客家委員會結合高雄市美濃愛鄉協進會，進行美濃藍染與印尼蠟染Batik工藝的交流觀摩，客委會主委李永得9月8日表示，交流的最終目的就是要拉近與東南亞在地客家社區的距離，同時也希望藉由新住民二代將台灣與其母國文化產生連結，進而激盪出文化及產業創新的火花。

為了推動海內外客庄的合作及交流，客委會透過高雄市美濃愛鄉協進會，連續3年前往印尼客庄聚落泗水及瑪埌社區深入拜訪，今天的成果分享，由美濃的青少年與印尼團隊共同製作獨一無二，結合客家藍染與印尼蠟染的大型拼布，呈現美濃與印尼的地景與文化圖案，稱之為「里印染拼」。

本次由5位青少年出訪印尼，包括3位新住民二代(宋莉蓁、曾郁茵、溫家怡)，及2位美濃出生的閩南人(王稚晴)以及世代居住在美濃的客家人(林昱勳)。

藉由分享會將他們的收穫與大家分享，並透過展出美濃與印尼共同創作的里印染拼大型拼布，讓民眾見證出訪交流的成果。

而在交流期間，美濃愛鄉協進會團隊則協助印尼Batik(蠟染)工藝教室裡的青少年工藝師、瑪埌大學師生及地方社區居民體驗客家藍染，並留下由美濃栽種並製作的藍靛給印尼的夥伴，期望他們可以持續在植物染中找到更多的驚喜，本計畫也期許青少年們未來繼續傳承客語及推廣客家文化，讓客家文化在臺灣及世界各地生根發芽並世代流傳。