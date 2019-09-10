池畔餐廳-光廊Light Café　【Q彈風潮˙珍珠饗宴】限時推出

美麗信花園酒店二樓池畔餐廳-光廊Light Café於 9月16日(一)起至10月15日(二)推出【Q彈風潮˙珍珠饗宴】創意套餐，有「日式珍珠海景咖哩套餐」及「南洋班蘭風味珍珠雞套餐」每套皆只要NT$720+10%，以時下最夯的珍珠為主軸，就為讓珍珠控大飽口福，敬邀嘉賓與美麗信一起品嘗創意佳餚！

限時推出的珍珠創意料理，計有「日式珍珠海景咖哩套餐」，配餐附上伯爵珍珠麵包盅，厚實法式圓麵盅裝有以伯爵茶做發想的濃湯，加入珍珠及火腿、蛤蠣的鮮香，麵包的紮實口感配上珍珠Q彈滑順滋味及伯爵奶香的醇厚濃湯，讓人一口接一口；套餐主食為裙襬蛋咖哩海鮮飯，主廚特別選用日式咖哩，香氣撲鼻帶點微辣口感，外層的裙襬蛋皮在日本有最嫩蛋皮之稱，再以豐富的海鮮做配料，香濃的咖哩醬汁配上滑嫩順口的裙襬蛋包飯，味蕾瞬間大開，同時珍珠的Q順口感，洋溢的在嘴中跳躍，絕對是道滿分料理。

此外還有「南洋班蘭風味珍珠雞套餐」，套餐主食為班蘭風味珍珠雞飯，碳烤後香氣十足的嫩雞，搭配以泰式紅咖哩、辣醬調製的醬汁，再以班蘭葉包裹嫩雞肉；主廚強調班蘭葉的香氣結合嫩雞，越吃越有層次，再配上周邊精緻小菜並以珍珠點綴，增添視覺及味覺上的滿足，是道完美絕配佳餚；附餐則是解膩爽口的「泰式酸辣海鮮清湯」，採用肥美鮮蝦及飽滿蛤蠣配上蔬食熬燉而成口感清爽泰式海鮮湯，酸酸辣辣絕對開胃，搭配起來讓人口口驚艷。