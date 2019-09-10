參賽作品遍布全台 台灣光環境獎11/22揭曉大獎得主

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「台灣光環境獎」於7月中旬報名截止，今年的參賽作品遍布北、中、南、東部全台，並涵蓋古蹟、地景、公共藝術、藝文場館、商業空間等不同類型的光設計作品，入選的光環境作品共10件，當中有三件進入決選。

今年的評審委員有來自照明、建築、景觀、藝術、文化、設計等跨領域專業背景，並針對設計概念、環境功能、永續發展、創意表現等四項標準，選出了10件光環境作品進入複選會議討論，分別是「鴻根雅筑」、「高雄市立美術館展覽空間重塑」、「新竹縣縣定古蹟北埔姜阿新故宅修復及再利用工」等作品。

最終進入決選的有，第一件為「光間-流動的靜謐 高雄市立美術館展覽空間重塑」為高美館轉型為新形態美術館的空間改造計畫，也是國內公立美術館第一個使用科技與節能的全新光膜系統打造的美術館展間，透過自然光與人造光的運用，創造一個彈性且自在運用光的空間。

第二件「2018台中花博竹跡館」以台灣的中央山脈做為設計意象，取用台灣南投竹山在地的竹材，通過傳統竹藝技法與建築技巧，塑造出一個高10公尺的地景空間，同時作為民眾休憩，也是舉辦演講、展覽的多功能空間。

第三件是「迪化半日照明設計案」為一個複合式的文創茶屋，為茶具與陶藝品選物店，同時也是舉辦講堂、課程的商業空間。

評審團主席周鍊表示，一個良好的光環境作品具備照明功能、 環境以及情感的連結，好的照明設計會串聯起鄰近的社區與生活， 並將人文、社會納入設計思考之中。 後續評審團將實地走訪入圍的三件作品，透過設計師現場說明、 了解設計理念，並召開決選會議後，於11月22日頒獎典禮當日揭 曉大獎得主，有關「台灣光環境獎」資訊，請上「 中強光電文化藝術基金會」官方網站。

2019決選作品 迪化半日(照片由原碩照明提供)

2019決選作品 光間 流動的靜謐(照片由禾磊設計提供)

2019台灣光環境獎評審委員合影。(中強光電文化藝術基金會提供)