清朝債券由誰還 陳冲分享合庫往事

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美中貿易戰持續延燒，卻意外將清朝時期債券推向檯面，美國總統川普對於是否要提出向中國索賠1913年現值逾1兆美元的中國債券。而這起事件卻也勾起了前行政院長陳冲憶起合庫時的案例，更認為現在於台灣的中華民國不論依法或依理，都沒有償還義務。

《中央社》報導，美國民眾建議川普，向中國追討一批1913年清朝時期的債券，經過通貨膨脹，加上利息以及賠償金，估計費用超過1兆美元（約新台幣31兆）。

前行政院院長陳冲9日發表口述文章並分享一段在合庫當董事長期間，曾有人拿著1949年前農民銀行發行的儲蓄券或存簿，聲稱要合庫償還。根據兩岸人民關係條例第63條，收受存款金融機構在大陸撤退前所有各項債務，在國家統一前，皆不予處理，一律暫緩支付，依法合庫不須償還。

陳冲表示，據英國經濟學人報導，美國債券持有人基金會（ABF）期盼川普，可幫投資人要求中國償還這些債券，雖然這些「黃金融資債券」是舊中國政府於1913年發行，但現在的中國共產黨政府應該要繼承前政府債務負責償還。

對此，中共在黨媒「環球時報」刊文強調，1949年10月1日的中華人民共和國成立就對外宣布，廢除一切不平等條約，取消外債。在台灣的中華民國政府過去曾對此議題發表的聲明則是，「台灣擱置償還一切舊債務，直到收復大陸為止」。