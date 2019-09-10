駐泰處彙整4項入出境台灣查驗措施 吸引泰客來台

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）去(2018)年泰國赴台灣旅客超過32萬人次，截止今年7月底超過23萬人次，持續增長29.2%，在所有外國旅客增長率當中，排名第3。為持續吸引泰國旅客來台觀光，駐泰國代表處貼心彙整入出境台灣查驗措施4大項，協助旅客順利入關。

上網填寫入國登記表

入國登記表是外國旅客在入境時向台灣移民官員遞交的表格。

現在到台灣旅遊，可事先以手機或電腦在線上填寫入國登記表網頁，省去手寫麻煩及入境審查時間，適用對象為一般觀光停留簽證者，網上填完後無須列印，便可將護照遞交給移民官直接審查通關。

常客證

為便利經常入出台灣的國際旅客，移民署特別加開專用櫃台提供持有常客證餓國際旅客通關。

凡泰國旅客在過去一年期間，曾有3次以上入境臺灣紀錄者，即符合申請常客證資格。網上申請通過後，可下載列印出該證，於入出境時出示，即可享「常客證」專用櫃檯快速通關。

「外籍旅客快速查驗閘門」

為便利外籍旅客通關，只要年滿14歲，並於入境時完成指紋生物特徵採集者，不必另外申請，在出境時，可以走「外籍旅客快速查驗閘門」通關，只要按捺指紋，7至10秒即可迅速通關。相關資訊

機場通關禮遇尊榮服務

台灣國際機場有民間公司提供付費的「機場通關禮遇尊榮服務」，泰國貴賓抵達機場後，即享有一對一專屬禮賓接待，協助辦理相關入、出國手續禮遇通關，並享有客製化的服務。