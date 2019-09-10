涵蓋各領域 9名外籍高專人才成功歸化 留台打拼

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部9月4日召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長智慧財產權、公平交易法等法律專業的美國籍譚先生等9位高級專業人才，歸化我國國籍。

本次通過審查的9名高級專業人才，包括教育領域4名、醫學領域4名、法律領域1名。

其中美國籍譚先生具有美國加州及哥倫比亞特區律師資格，在我國執行外國法事務律師事務近15年，有助於提升我國在國際智慧財產領域的競爭力。

另外，馬來西亞籍范女士專長傳統學術研究、出土文獻及古文字學，曾獲中央研究院年輕學者研究著作獎及傅斯年獎學金等多項學術榮譽。

范女士熟悉臺灣傳統學術發展，又能與歐美、中國的學術界進行實質交流，為臺灣在相關領域學術發展的成就發聲，對臺灣人文學的國際化深具貢獻。

又如馬來西亞籍蔡先生為神經外科專科醫師，神經外科專精於以手術方法來治療神經系統的疾病，處置疾病的過程中需高度專注，以免傷及神經系統，需歷經6年養成始能取得該專科資格，為我國重要的醫學人才。

政府自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有100名長期在臺灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下歸化我國。

內政部指出，高級專業人才歸化我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障，為便利國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區，歡迎更多外國高級專業人才踴躍申請歸化成為正港臺灣人，共同為臺灣這塊土地齊心努力。