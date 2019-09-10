〈時評〉選總統的條件

在台灣，要取得參選總統的門票，除了公民身分、設籍年限、年齡、符合資格政黨提名推薦或通過公民連署門檻等消極條件外，某些選罷法並未主動要求的觀念性東西，候選人其實更應該將其個人的立場、觀點、主張，積極地對國人闡述剖白，以供選民做為投票的依據！

斯國方面：當上總統後，要把整個國家帶向那裡？美、中還看不到盡頭的貿易戰，已明明白白告訴大家，美中之間終需攤牌，而經濟戰背後，跟軍事戰、政治戰已經無法完全區隔切割。主動也好、被迫也罷，全球各國或多或少都免不了要捲進這股對抗的旋風中。

在台灣當家作主的，再也沒有自欺欺人的「政治零分、經濟一百分」那回事了！而今而後，台灣藉由模糊立場在美中雙方取得左右逢源的空間，勢必會愈來愈少、愈小，也愈來愈難！講難聽也講現實一點，需要背後有強大友好力量支撐的台灣，要如何選邊站？是要親美遠中，站在自由、人權的美國那邊？還是親中遠美，站在專制獨裁、迫害人權的中國那邊？

對分屬民主與共產兩極端的美國與中國，「聰明」候選人喊的漂亮口號「親美友中」或「親中友美」，要怎麼個親法、親到什麼程度？怎麼個友法、友到什麼境界？口號如何落實？所有參選總統的，都不能迴避這些嚴肅的問題！

斯土斯民方面：羽翼已豐的商人可以盛氣凌人地宣示「市場就是我的祖國」，「市場、商機在那裡，祖國就在那裡」。你我等市井小民，卻是失去台灣即失去立足點，也就會生無自主尊嚴之處、死無葬身之地！

職此，所有參選總統的，有必要告知大家，是要當這塊土地的歸人還是過客？是要把個人的家當財富貯放在這塊土地，還是只想從這塊土地撈取資源然後將龎大資產留藏到國境之外？候選人的經濟政策，是要讓腳下這片土地能永續使用經營，是要留給後代子子孫孫比今天更友善、更有生機與生命力的家園，還是為了這一代的賺大錢、發大財，容許大財團在發展經濟的美麗口號下進行肆無忌憚的開發蹂躪，即便留給後代子孫滿目瘡痍的台灣也在所不惜？

尤其候選人個人對綠能與核電的立場，更沒有支吾其辭的餘地。至於把選民當成一個個責任，抑或只是可以挑動擺弄的粉絲、只是一張張的選票、只是一個個冰冷的數字，候選人是在天花亂墜還是嚴肅承諾，選民絕對需要從候選人以往的言行記錄去加以理智分析與判斷，光聽候選人說的絕對不夠！

2020的總統，會讓台灣撥亂反正還是撥正反亂，關心台灣前途的國人想必高度關切，也憂心忡忡！

（作者為新竹教育大學退休副教授）