看好越南市場 觀光局帶台灣旅遊業者衝合作商機

看好越南旅遊市場潛力，觀光局5日至7日帶領台灣旅遊業者前來越南參加胡志明市國際旅展，昨晚又在河內市舉辦台灣觀光推廣會，推介相關旅遊產品，希望拓展市場以及尋找合作商機。

2019越南胡志明市國際旅展（ITE HCMC）5日至7日在當地登場，觀光局帶領台灣旅遊業者前來參展，在展區設置台灣館，帶來活力滿滿的T-POP舞蹈，更以油紙傘、花磚及窗花等台灣古早元素，營造出台灣小鎮氛圍，吸引許多參觀者體驗與感受台灣的獨特魅力。

胡志明市旅展結束後，台灣旅遊業者團立刻飛往北部河內市，昨晚在當地舉行台灣觀光推廣會，繼續宣傳台灣美景、美食及文化等旅遊優勢，與越南業者洽商，推介相關旅遊產品，希望進一步拓展市場以及尋找合作商機。

主辦單位還邀請到於網路破千萬瀏覽的「鐵四帝」舞團，結合「街舞藝術」及「家將技藝」，融合台灣文化、展現台灣傳統及潮流又充滿視覺衝擊的獨特風格，獲得在場嘉賓的讚賞。

主辦單位也安排多場DIY活動，如彩繪油紙傘和手作地瓜圓，由專業藝人現場教導，許多嘉賓紛紛體驗，了解台灣文化。業者還贊助的抽獎活動，包括伴手禮與免費住宿券等獎項，受到與會者熱烈迴響。

與會代表都肯定台越在旅遊等領域的合作關係，表示越南近年來經濟迅速發展，旅遊市場潛力很大，除了鼓勵越南民眾赴台觀光外，還建議台越雙方旅遊業者努力洽商，建立互動管道，創造更多合作商機。