〈時評〉重振觀光 靠補助不如推文化

中國自8月起，停止陸客來台自由行，並自9月起，縮減團客，確實造成台灣觀光旅遊業相當大的傷害。預計下半年將減少70萬名觀光客，經濟損失約720億元。

面對觀光旅遊事業的變局，交通部強推2波國旅補助計畫，將以36億元，補助國人赴各景點、觀光飯店，甚至夜市小吃攤等各類費用。政府的應急措施，可以理解體諒，但是，坦白説，補助措施不可能持久，也扭曲市場機制，打亂觀光旅遊業的產業鍵，甚至造成國人錯誤的觀念，弱化觀光旅遊的產業價值。

過去政府曾經補貼外國觀光客來台旅遊費用，這些措施，是否妥當，都值得檢討。長期以來台灣的觀光旅遊產業，不能說政府不重視，但是常淪於頭痛醫頭，腳痛醫腳的窘境，缺乏長期戰略的規劃，也與國際觀光旅遊主流思潮脫節。

最根本的問題是台灣對觀光旅遊的思維，一直停留在旅客坐遊覽車、看風景、吃夜市小吃、購物，這正是我們把觀光局放在交通部的侷限。如果遇到觀光旅遊產業瓶頸時，交通部第一個反應是商業化的考量，削價或補助競爭，打爛市場而不自知。

反觀韓國，早已將觀光旅遊歸於文化體育觀光部，其對觀光旅遊的思考，早已進入深層知性、感性、文化的思考，而不再是庸俗化的趕車購物。即連中國也將觀光旅遊放在文化旅遊部，可見其思考，已突破舊思維。

再看看日本，對觀光客不僅不減價，還加價，外國觀光客返國時，每人課一千日圓出國稅。東京、大阪、京都、京澤還加課宿泊稅。日本為什麼有條件跟台灣反其道而行，推動加價觀光？差別在文化兩個字而已。

台灣的文化底蘊不是不夠深厚，只是我們自己不重視。看看我們的音樂創作，不論是國語或閩南語歌曲，都風靡華人世界，如玫瑰玫瑰我愛你、最後一夜丶小手拉大手、笑忘歌、海海人生⋯，信手拈來，不知凡幾。至於出名的歌手，人人都可以背出一長串。現在這些歌曲、歌手呢？大部分都因為市場因素，到中國去發展了，跟台灣漸行漸遠。

我們還不警惕，日後台灣連這些動人心弦的文化，都要被對岸搶走了，台灣不心疼？政府警覺文化斷層的嚴重性嗎？有什麼策略吸引全球華人再重視台灣音樂的創作及傳唱？難道不能跟觀光旅遊結合？

再說到台灣的一窩蜂，自絕生路，也令人嘆氣。您能相信嗎？小小台灣，天空步道蓋18條，光是南投縣就蓋8條，國際觀光客會有興趣嗎？結果下場將會如何？不問即知。

至於台灣從北到南蚊子館，共有800座，浪費公帑近240億元，絕大多數是為觀光旅遊目的蓋的，蓋好以後，根本沒人去。魔鬼藏在細節裏，人盡皆知。看看台北市的觀光旅遊環境。

台北火車站是大門，現在已被游民佔據，觀光客一進台北市，第一眼看到或坐或躺，衣衫襤褸的市景，再到萬華龍山寺前面的大公園，還是一樣的場景，您認為，台灣的觀光旅遊，還會有加價的空間嗎？台北市的老舊建築，處處聳立，未必不是資產，但是，外觀總是要整理得整齊清潔，不要再髒亂，不堪入目了吧？這樣才能得到別人的尊重。

政府一體、行政一體，從中央到地方都一樣。政府真該好好重新思考，台灣觀光旅遊何去何從，定位在那裡？補助只是強心針，不能常常打，如何加入文化的元素，不要淪為政客作秀的工具，庶幾我們重振觀光旅遊業，還有重新吸引國內外遊客的機會。當有一天，台灣也能加價經營觀光旅遊產業的時候，全民就可以替政府按讚了。