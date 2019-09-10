公視董事審查未達法定人數　鄭麗君表憾盼順利

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）由立法院民進黨、國民黨、時代力量及親民黨等各黨團推舉15名專家學者代表所組成的「公共電視董監事審查委員會」，昨（9）日召開公共電視文化事業基金會第七屆董監事候選人審查會議，針對行政院提名的公視第七屆董監事候選人進行審查。

文化部長鄭麗君表示，「公共電視董監事審查委員會」共有15位審查委員，民進黨團推舉9位、國民黨團推舉4位、親民黨及時代力量黨團各推舉1位，依《公共電視法》規定，必須要有四分之三以上審查委員同意，也就是至少12票同意才能通過審查，而在21位董事候選人中，獲得過半數以上委員同意的有20位，獲11票以上跨黨派代表支持的有17位，但是通過四分之三以上門檻的卻只有7位，有10位是因一票之差未能通過審查。

鄭麗君強調，這顯示一定程度上是因為《公視法》對審查設有高門檻的制度使然，對於審查結果未達法定董事人數表示遺憾。

鄭麗君指出，行政院所提出的名單具有公共性、專業性、國際性，本次提名的21位董事候選人，除符合《公視法》各領域代表衡平性外，也符合公廣未來發展願景，其中有過半候選人曾有新聞、影視、傳播媒體實務或學術之專業背景。

鄭麗君說明，此外，另也有具備國際影視合製經驗、熟悉國內外影視產業生態、影視投融資、新媒體運作，以及文化科技等各領域的專業人士等，其中包含曾任電視台經理、會計師事務所合夥人的人選，以及傳媒公司負責人、科技公司執行長或總經理、基金會董事長或執行長，對於公司及組織之治理或管理皆有相當專業，是各領域專業的一時之選。

對於有審查委員認為本次提名名單較弱，鄭麗君部長指出，這不僅對候選人不公平，也不符合事實，如果深入了解董事候選人的背景，會知道這是最契合公廣發展、最具未來性也符合公共性的名單。

文化部表示，今日審查會議中有14位董事候選人及4位監事候選人未能通過《公視法》規定須由審查委員四分之三以上同意之門檻，因通過審查之董事人數未達公視董事會組成之法定門檻，文化部將儘速向行政院報告，在顧及候選人性別、族群代表性及各領域專業前提下，再次提出董、監事候選人，希冀讓公視第七屆董事會順利組成。