索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

台灣與南太平洋友邦索羅門的邦交傳出危機，索國民眾也高度關注。在索國的人士普遍認為，民間輿論一面倒向應繼續與台灣當朋友，而中國掌控在地經濟活動，更是引發民怨。

中華民國駐索羅門大使廖文哲指出，大約有8成至9成的索國民眾「到目前都還是非常支持台灣」。索羅門台商會副會長蔡華明也有同樣的觀察，「輿論90%都支持台灣」。

索國國會外交委員會上週召開聽證會，討論索國邦交是否轉向。據了解，雖然部分出席官員的證詞對台灣比較不利，索國非政府組織代表的發言卻是壓倒性支持台灣。

索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月上任後，將檢討對台邦交列為百日行動計畫的一部分。索國的政界、國會、媒體近來都密切注意相關發展，討論熱絡。

日前在首都荷尼阿拉（Honiara）接受中央社訪問的索國民眾都關注這議題，他們的看法也印證這股民意傾向。

計程車司機伊拉拜（Ken Ilabae）說，台灣在農業、醫療等方面給索國很多協助，索國2000年發生族裔衝突，在索國最黑暗的時刻，台灣留下來幫助索國重建國家，台灣是索國的好朋友，如果轉向中國建交，「人民會很失望」。

索國1978年自英國獨立，5年後與台灣建交。台灣的農業技術團隨後進駐索國，深耕超過30年。在荷尼阿拉中央市場（Honiara Central Market）的許多小販聽到台灣都不陌生，甚至馬上說，「喔，台灣，你好、你好」。

賣木瓜的喬伊（Joy）說，木瓜購自與台灣合作的果農，巨大的木瓜賣10元索幣（約40元新台幣）至15元，銷路很好

市場魚販達莫拉（Eremina Damola）說，她知道台灣，索京東部有種稻米、蔬菜的「台灣農場」，還有索國學生在那做實驗，學習種植技術，與台灣邦交關係讓兩國成為好朋友。

受訪民眾也有多人提到台灣提供的獎學金。在非政府組織工作的胡露依亞（Wendy Huruiia）說，台灣獎學金幫索國培養人才，不像在索國的中國人，到索國只是為了賺錢。

站在中央市場外望著曼達拉大道（Mendara Ave），胡露依亞說，沿街的商店都是中國人經營的，她從小在索京長大，看到這樣的變化，常常想，「這樣對國家好嗎？」

今年50歲的蔬果小販那拉西亞（Christopher Narasia）有同樣的憂慮。他說，相較台灣把農業種植技術教給農民、提供獎學金，「我還沒有聽說中國做什麼正面的事」。

那拉西亞說，中國人經營商店，「幾乎可以說都他們的了，他們已經接管銷售業」，索國人民被「推擠到角落」，只能做小生意，中國也從事伐木業，這是索國面臨的處境。

對於索國政府思考邦交轉向，那拉西亞說，索國與台灣關係一直很好，直到最近才出現這個議題，「我們真的不知道上面（政治人物）在想什麼」，他們必須告訴民眾跟中國建交有什麼好處，「我們知道台灣是怎麼樣的國家，但不知道中國」。

在索國中央銀行擔任警衛的席魯（Sam Siru）也反對與中國建交。他說，經營零售業的老闆給索國員工的時薪很低，不到平均時薪的一半，根本不夠基本開銷。

今年29歲、2014年獲台灣提供的獎學金到台灣短期的馬利托爾（Roger Maritoa）說，邦交轉向並非好主意，大家應看看歷史，台灣是索國的長期朋友，索國從台灣獲益許多。

根據中華民國駐索羅門大使館的資料，多年來每年平均有約125名索國的學生在台灣唸書。

索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）正在台灣訪問，他表示索國珍惜與中華民國之間友好、豐富及進步的關係。然而，部分索國內閣成員及國會議員主張與中國建交。

索國民意是否影響索國政府的決定，在索國有不同的看法。

有分析指出，索國在4月總理選舉時出動武裝直升機在國會上空盤旋，目的是為確保蘇嘉瓦瑞當選，他當選後首都陷入暴動，民眾不滿他過去政績不佳，卻第4度回任。索國也有傳言，選舉背後有與中國關係深厚的木商與礦商在操控。

這起動亂與索國2006總理選後的動盪類似，但規模較小。有分析說，當時的總理芮尼（Snyder Rini）被指控因中國在背後支持而當選，不滿的民眾在中國城縱火；蘇嘉瓦瑞若貿然與中國建交，有可能暴亂再起，甚至導致他下台。

曾在索國前總理里諾（Hon Gordon Darcy Lilo）任內擔任幕僚長，目前經營獨立媒體索羅門商業雜誌（Solomon Islands Business Magazine）的艾洛卡（Robert Luke Iroga）告訴中央社記者，索國民意有7成至8成支持台灣，但是政界是否聽從民意卻有很大的問號，「他們有自己的目的」。

艾洛卡指出，中國從沒想要爭取民意支持，他們爭取的是政界，中國邀請政治人物赴中訪問，或透過在索國與中國關係密切的中國社群高層人士，去建立與索國國會議員的關係。

對於中國透過商界金援索國政界的指控，艾洛卡說，他也無法證實，但有可靠消息來源確實知道，有幾位落選的國會議員候選人接受中國資助，承諾當選後推動與中國建交。

艾洛卡說，索國是否與中國建交，是新的議題，索國與台灣建交36年未曾出現像現在這樣的討論。他說，主管礦產開發的官員曾告訴他，中國有資金可協助索國發展基礎建設，「但是他沒有說明藉助中國資金的可能後果」。

艾洛卡指出，他最擔心的是後果是「債務陷阱」，因還不起錢給中國，斯里蘭卡將港口租給中國、萬那杜讓中國興建海軍基地，此外巴布亞紐幾內亞和斐濟也積欠中國高額債務。

他說，索羅門擁有南太平洋第3大漁場，林業和礦產豐富，這都是國內資源漸耗竭的中國覬覦的，索羅門有資源卻沒有錢，承受不起讓後代子孫陷入中國債務陷阱的風險。